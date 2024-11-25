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解密12強冠軍情蒐團隊　陳瑞昌點關鍵：看選手需要什麼

▲2024年世界12強棒球賽中華隊情蒐統籌教練陳瑞昌。（圖／陳瑞昌提供）
▲中華隊情蒐統籌教練陳瑞昌、情蒐教練周正雄、情蒐教練林瀚。（圖／陳瑞昌提供） 

記者陳立勳／台北報導

世界12強棒球賽中華隊昨天冠軍戰4比0打敗日本，奪下冠軍金盃，其中情蒐方面也是幕後功臣，中華隊情蒐統籌教練陳瑞昌透露，「主要是看選手需要什麼。」

本次中華隊情蒐團隊由24人組成，包括陳瑞昌、陳俊銘、邱瀚逸、方昱昇、徐樂、孫嘉駿、林昱辰、林哲宇、黃耀毅、胡昶瑋、黃鉑翔、沈鈺傑、林宗毅、吳昇峰、周正雄、謝承勳、曲信恩、林瀚、林敬倫、林厚傑、林祐得、吳宥靚、張語芳、陳以洵。

談到今年情蒐運作過程，陳瑞昌表示，「主要是讓教練團與選手提早知道對手能力和球風，帶來實質上的幫助，包括瞭解選手的近況，可以提供建議，知道對手大概會是什麼樣子。」

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陳瑞昌認為，「重點是看選手們需要什麼，先把數據讓教練團瞭解，透過教練團傳達給選手，選手接受度更高，這次找來吳昇峰與林瀚來幫忙，他們與選手的年紀比較相仿，甚至曾經過去與教練團有一起打過中華隊，藉由分享的方式，讓選手更能吸收。」

陳瑞昌坦言，「數據能增加選手對於陌生對手的認知，開打前曾經與曾豪駒總教練評估，對於選手有信心，能打進4強，但要拿到冠軍，真的需要天時地利人和，包括陳傑憲、林立、陳晨威、張政禹狀態都算在巔峰，對手想攔也攔不住。」

複賽中華隊一路打敗美國與日本，陳瑞昌直言，「美國投手球速很快，日本投手控球很精準，但我們選手都可以破解，確實選手近況是國際賽蠻重要的因素，希望未來建立情蒐系統，每個階段都有標準作業程序。」

此外，陳瑞昌謙虛地說，「情蒐只是做好自己的工作，每個成員都盡心盡力，最終完成大家最想要看到的結果，能夠參與其中，一起共享榮耀，就非常開心了，大家都很辛苦，常常都要熬夜趕報告，大家都辛苦到，這次情蒐團隊分工很順暢，很快知道如何應對。」此外，去年旅美捕手林家正在杭州亞運蹲捕表現不差，也獲得情蒐團隊注意，本次旅12強林家正扮演重要角色，無論是配球或是與投手搭配，也都發揮很大作用。

▲2024年世界12強棒球賽中華隊情蒐統籌教練陳瑞昌。（圖／陳瑞昌提供）
▲中華隊情蒐統籌教練陳瑞昌。（圖／陳瑞昌提供） 

關鍵字： 12強中華隊棒球

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