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謝謝中華隊球迷熱情支持　陳柏清內向：感動都放在心上

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，陳柏清 。（圖／記者李毓康攝）
▲陳柏清。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／綜合報導

世界12強棒球賽中華隊昨日冠軍戰4比0完封日本，中華隊26歲左投陳柏清本屆首度參賽，奪冠後透過個人IG發文直呼，「收穫滿滿的一年。」

本次陳柏清入選12強中華隊，預賽對日本先發3.1局，被擊出2支安打，投出3次保送，失3分，2分自責分，複賽面對美國與日本，其中臨危授命在複賽最後一場銜命登板，獲得球迷掌聲。

中華隊拿到冠軍，陳柏清發文表示，「今年真的是收穫滿滿的一年，在一年當中遇到了高低潮，很感謝教練、學長鼓勵與指導，讓我可以完成一整年賽季，把一年來缺失與缺點改進，讓自己更進步，更努力達到更好效果，凡事都要一直努力才能成為更好的選手。」

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陳柏清提到，「也謝謝球迷的支持與熱情，你們傳給我的訊息我都有看到，很感動，我比較內向，都放在心上，有你們這麼強大的後盾，讓我更加堅定，我會加油努力，不枉費你們對我的支持。」

陳柏清也說，「入選了12強，是我人生中第一個一級國際賽，當然也有很多聲音，我只是把自己該做的事情做好，能幫助球隊，我就是全力以赴，也知道自己不足的地方去做修正改進，從哪裡跌倒就要從哪裡站起來，這個賽事讓我更知道自己該做些什麼，一直向前走向前看，前面的路還在等著我去挑戰，你們都是我的貴人也是幸福的孩子。」

最後陳柏清還說，「來這裡我真的很幸福，教練學長還有後勤團隊把我照顧的很好，謝謝你們大家讓我有很大的安定感，我愛你們，像龍貓總教練說的，我們在創造我們的歷史，我也很幸運能夠參與這次的賽事，未來我會更努力朝著自己的目標邁進，愛你們大家。」

關鍵字： 12強中華隊棒球

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