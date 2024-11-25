日本被完封得到教訓　宮本慎也：賽前有不好預感



▲日本隊。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／綜合報導

世界12強棒球賽昨天中華隊在冠軍戰4比0打敗日本，日本職棒名將宮本慎也接受日本媒體《日刊體育》訪問時提到，賽前就有不好的預感。

球員時期宮本慎也多次代表日本隊出征，包括2004年雅典奧運擔任日本隊長，也是國內球迷十分熟悉的日職球星。

接受日媒訪問，宮本慎也提到，日本隊預賽以全勝之姿晉級冠軍戰，大家都可能覺得有很高機率會贏，但在比賽開始前就有不好的預感，因為前一天中華隊的換投事件。

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宮本慎也強調，中華隊在美國擊敗委內瑞拉後，馬上更動先發投手，讓林昱珉可以在冠軍賽先發，日本隊抗議，中華隊也必須要繳罰款，而且要推出左投，雖然中華隊違反規定換投，但日本這次賽程上具有優勢，能力上也有差距，但有時候抱怨多了，可能讓林昱珉以及中華隊，有了更強烈企圖心想要贏球。

同時宮本慎也猜測，可能林昱珉有投球限制，母球團或許有不能連續出賽的限制，林昱珉本來就是很有霸氣的球員，就算是投到對方打者頭部附近，也就一副「你有什麼意見嗎」的氣勢，加上捕手林家正開轟，讓中華隊氣勢提升。

宮本慎也坦言，看過很多比賽，不需要太多不必要的發言，但比起壓倒性的勝利，不如好好思考為何慘敗，這也是一個好的教訓。