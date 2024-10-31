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20億美金新主場沒贏過魔咒！　哈登要命失誤快艇不敵拓荒者

▲快艇哈登、拓荒者西蒙斯。（圖／路透）

▲「大鬍子」哈登致命失誤，快艇在20億造價的新主場還是沒贏過。（圖／路透）

記者杜奕君／綜合報導

洛杉磯快艇31日在自家主場迎戰波特蘭拓荒者，本季重新以「大鬍子」哈登(James Harden)單核心帶隊情況下，快艇卻意外出現「主場魔咒」，以高達20億美金造價的嶄新主場「Intuit Dome」至今仍未贏球，今日對上拓荒者決勝期，哈登又發生要命失誤，讓快艇最終105比106吞敗，新主場首勝依舊沒開張。

快艇本季在喬治(Paul George)遠走費城七六人，雷納德(Kawhi Leonard)又因為膝傷無限期缺陣下，開季僅能由哈登領軍出擊，所幸包括主戰長人祖巴奇(Ivica Zubac)、砍將鮑威爾(Norman Powell)都有出色表現，讓球隊仍維持一定競爭力。

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不過今日迎戰拓荒者來訪，上半場兩軍比分拉鋸，作客的拓荒者靠著西蒙斯(Anfernee Simons)與艾頓(Deandre Ayton)攜手出擊，半場打完以4分之差領先快艇。

快艇第3節在鮑威爾單節拿下11分帶動下，單節團隊打出35比28的攻勢順利逆轉超前。不過末節雙方比分又陷入糾結，艾頓終場前1分38秒單打得手，讓拓荒者以1分領先，反觀快艇卻是祖巴奇兩罰落空，隨後關鍵時刻哈登又出現致命失誤斷送勝利，最終拓荒者就以106比105險勝。

拓荒者此戰以西蒙斯拿下全隊最高25分外帶6助攻，艾頓貢獻15分、12籃板。輸球的快艇方面，鮑威爾勇冠三軍拿下30分，哈登則是19分、5籃板、10助攻、3抄截，但全場也發生多達5次失誤。

▲快艇哈登、拓荒者西蒙斯。（圖／路透）

▲拓荒者西蒙斯領軍攻破快艇主場。（圖／路透）

關鍵字： NBA哈登快艇拓荒者西蒙斯James Harden

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