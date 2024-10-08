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被叫「台籃版西蒙斯」！　戰神狀元雷蒙恩：很好笑因為我外線爛

▲雲豹克羅馬、林信寬，戰神雷蒙恩、牧倫斯。（圖／TPBL職籃提供）

▲戰神狀元雷蒙恩被球迷稱為「台籃版西蒙斯」。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／台北報導

台北台新戰神8日舉行2024-25賽季開季記者會，陣中本季狀元郎雷蒙恩也成為焦點所在，雷蒙恩日前在TPBL職籃熱身賽大秀雙手倒扣，不過卻因為投籃命中率不佳，被球迷戲稱為「台籃版西蒙斯(Ben Simmons)」，對此雷蒙恩笑說，「我覺得很好笑，我知道球迷們是因為我的投籃太差才這樣說，我一定會練好我的投籃。」

身為TPBL職籃史上首位「選秀狀元」，雷蒙恩在職業生涯首季，確定將穿上與父親雷克斯(前CBA中華職籃宏國名將)相同的33號球衣上場奮戰，雷蒙恩強調，「能穿上與父親相同的背號，這是一份榮耀，我希望能成為我能力所能達到最好的球員，新人王當然也是目標之一。」

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身高197公分的雷蒙恩，被戰神球團積極栽培成為後場活棋，高大的身材搭配出色活動能力，球風與NBA布魯克林籃網球星西蒙斯相當神似，就連不靈光的外線能力也如出一轍，因此被球迷稱為「台籃版西蒙斯」。

雷蒙恩表示，「我知道大家說我跟西蒙斯很像，是因為我的投籃不好，但我一定會進步，努力練好我的投籃，現在是很好的學習機會。」

上周在TPBL季前熱身賽大秀抄截後雙手倒扣美技，雷蒙恩也透露自己還有很多扣籃招數，接下來在新賽季正式開打，都還會有機會秀給球迷看。

▲▼TPBL職籃開季記者會，臺北台新戰神雷蒙恩。（圖／記者李毓康攝）

▲台北台新戰神雷蒙恩是本季聯盟選秀狀元。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 雷蒙恩台北台新戰神西蒙斯TPBL台籃

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