膝傷後的體悟！　謝亞軒從飲食改變「增肌」3公斤

▲中信特攻主力射手謝亞軒，休賽季改善飲食減重增肌成功。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／台北報導

新北中信特攻主力射手「亞喵」謝亞軒，上賽季飽受膝傷困擾，連帶也讓特攻軍團戰力受到影響，無緣挑戰冠軍2連霸大業。不過傷勢也讓謝亞軒有了新的體認，在休賽季徹底改變飲食習慣，除了吃得更健康也嚴格戒糖，謝亞軒透露，「經過努力，體重減少了4公斤，但肌肉量卻多了3公斤，希望儲備更多能量來迎接新賽季。」

TPBL職籃2024-25賽季開季記者會日前盛大展開，對於上季在T1職籃挑戰衛冕2連霸失利的特攻來說，在「黑豹」阿巴西離隊後，主力射手謝亞軒勢必得扛起更多責任，才能迎接更多對戰組合，且更漫長的TPBL賽季到來。

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謝亞軒表示，「這個休賽季，球隊參與了非常多的比賽，但我因為膝蓋狀況，教練團給我完全的自主權，徹底調整休養，目前我的膝蓋狀況已經好了非常多，除了歸功自己專注在肌力強化，也特別改變飲食習慣，減重也增加肌肉量。」

謝亞軒表示，「主要關鍵就是認識自己的身體，吃得健康，同時戒掉含糖的食物、飲料，因此兩個月內瘦了4公斤，還比上季多了3公斤的肌肉量。」

對於10月即將到來的新賽季，謝亞軒也體認到將扛起更多責任，「我希望儲備更多能量，除了要打得久，還不能起伏太大，這個休賽季我下了很多苦工，也希望這樣的改變能讓自己有更多進步。」

▲新北中信特攻本賽季也前進TPBL職籃。（圖／記者李毓康攝）