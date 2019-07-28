U12世界盃／2戰4轟暫居全壘打王　委內瑞拉小將最愛卡布雷拉

▲U12世界盃，委內瑞拉多明奎茲目前以4轟暫居全壘打王。（圖／記者楊舒帆攝）



記者顏如玉／台南報導

在U12世界盃中，前兩戰個人開出4轟的委內瑞拉小將多明奎茲(Leonel DOMINGUE)，28日面對墨西哥卻沒有太多表現，最終以6比10吞敗，賽後多明奎茲表示自己狀態有越來越好，可惜今天球隊失誤比較多，「但我們後面會贏回來的！」

委內瑞拉來到U12首戰就打得強勢，面對義大利時，多明奎茲3打席全部敲出場壘打，貢獻7打點，助隊在4局就以15比0扣倒奪勝，據場內裁判表示，當時還有一發全壘打轟到大螢幕後面，打得相當「有power」。

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接著第二戰對上衛冕軍美國，委內瑞拉雖然在1局下先失1分，但2局上馬上靠著多明奎茲陽春砲追平，後來還一度來到6比1領先，雖然6局下美國把握委內瑞拉守備不穩反攻4分，但最終仍以6比7、1分之差吞敗，委內瑞拉拿下二連勝。

第三戰對上墨西哥，多明奎茲表示原本預期目標就是要奪勝，但卻發生太多失誤輸掉比賽，自己也僅貢獻1安，「不過我覺得我有越來越找到狀態，接下來我們會盡全力贏下後面的比賽。」

身高172公分的多明奎茲，目前已經開出4轟位居全壘打王，他認爲自己的表現還不錯，也會維持下去，最喜歡老虎隊的卡布雷拉(Miguel Cabrera)，期盼自己未來也能站上大聯盟的舞台。

▲老虎卡布雷拉(Miguel Cabrera)。（圖／達志影像／美聯社）