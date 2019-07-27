U12世界盃／彌補首戰打不好　江宗駿首轟球很有意義

▲江宗駿敲出中華隊首轟。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／台南報導

U12世界盃以前，來自新北市的江宗駿就曾被教練點名為「四拍子」好手，27日面對南非擔任開路先鋒的他，在3局下就對中華隊敲出首轟，整局灌進10分，最終以19比0奪勝，賽後被封為「省話一哥」的江宗駿表示，自己也很意外這一球是全壘打，「我弟已經幫我拿好球，要帶回家做紀念。」

中華首戰面對古巴，江宗駿就擔任第1棒，不過沒有安打表現還吞下1K，「第一場投手的球速很快，第一次打這麼快的球，跟球有點跟不到，所以就想說後面要努力彌補回來。」，今日碰上南非，江宗駿果然打出氣勢，整場繳出4支4包括一發兩分砲，「那一球原本想說打到全壘打牆，沒想到就飛出去了，感覺很爽。」

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▲江宗駿首戰面對古巴沒有安打表現。（圖／記者顏如玉攝）



打出全壘打後，江宗駿坦言自己在跑壘都在「放空」，回到休息區後也不免被隊友們「虧」，江宗駿笑說，「隊友就跟我說『唷，很強喔』！」

首次入選國家隊就敲出全隊首轟，江宗駿透露那一球已經先被弟弟拿去保管了，「他等等應該會拿到飯店給我，我要帶回去作紀念收藏，因為這是我加入代表隊的第一支全壘打，很有意義也很印象深刻。」

接下來中華隊將對上日本，為小組賽最應伊戰，江宗駿過去曾在諸羅山盃對過日本球隊，「他們守備很確實，打擊很強，壓力感覺比較大，目標就是希望能求安打，為球隊做出貢獻。」