U12世界盃／借橄欖球場練習　斐濟棒球發展19年終首參賽

▲U12世界盃少棒，斐濟隊首度參賽球員享受其中。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／台南報導

今年以外卡首度獲得U12世界盃少棒賽參賽資格的斐濟，最為外人所知就是7人制橄欖球，總教練紐巴拉福(Inoke Niubalavu)坦言要發展棒球非常不易，但感謝日本願意自2000年起提供協助，讓他們站上世界舞台，「希望能因此讓更多孩子認識棒球，將學到的經驗帶回斐濟，造福更多人。」

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▲斐濟總教練紐巴拉福曾是國家隊游擊手。（圖／記者顏如玉攝）



斐濟由300多座島嶼組成，全國總人口數只有90萬，在2016年里約奧運拿下7人制橄欖球金牌後震驚世界，因為這一金不僅代表國家，更是太平洋島嶼區的第一次勝利，當時斐濟還將橄欖球隊的英雄們印到鈔票上，也讓更多孩子投入橄欖球。

▲斐濟國家隊在2016年摘下7人制橄欖球奧運金牌。（圖／達志影像／美聯社）



要在這樣的環境下發展棒球不易，紐巴拉福說，但也能給身材條件無法參與橄欖球的孩子一個運動的機會，而現在有球隊能出來參賽，最主要還是要感謝日本在2000年進入斐濟積極推廣，「我就是當時開始接觸棒球，後來選上國家隊游擊手，現在是發展部主任。日本提供教練、球具等資源，所以這次我們出來參賽，才會有日本的領隊、教練等人一同參與。」

▲斐濟隊日裔領隊持田貴雄(左)、日本教練大嶋賢人。（圖／記者顏如玉攝）



因為島嶼多推廣較難，目前斐濟的球員多來自首都蘇瓦，本次來到世界盃少棒，先是首戰以2比28不敵南非，第二戰又以1比30輸給捷克，雖然總是遭到大比分落敗，但卻不影響全隊的心情，紐巴拉福認為，能有出來比賽的經驗就相當不錯，「我們球員的球齡從3個月到3年都有，而且在斐濟平時只能在橄欖球場練習，這是我們第一次出來參與正式比賽，很新鮮很難得、也學到很多。」

儘管斐濟成績不亮眼，但紐巴拉福對於自己的球員仍抱有高度期待，「6年前日本有個推廣計畫，讓我們現在有了U12、U15、U18的隊伍可以出來參賽，未來有望再向下扎根，朝U10耕耘。而我們現在站上國際舞台，能讓國內更多人認識棒球，也希望這些球員學到更多經驗，未來有機會能成為職業球員，相信這會對斐濟帶來很不一樣的未來。」

▲U12世界盃少棒，斐濟隊。（圖／記者顏如玉攝）