運動雲

>

U12世界盃／借橄欖球場練習　斐濟棒球發展19年終首參賽

ETtoday運動雲

▲U12世界盃少棒，斐濟隊。（圖／記者顏如玉攝）

▲U12世界盃少棒，斐濟隊首度參賽球員享受其中。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／台南報導

今年以外卡首度獲得U12世界盃少棒賽參賽資格的斐濟，最為外人所知就是7人制橄欖球，總教練紐巴拉福(Inoke Niubalavu)坦言要發展棒球非常不易，但感謝日本願意自2000年起提供協助，讓他們站上世界舞台，「希望能因此讓更多孩子認識棒球，將學到的經驗帶回斐濟，造福更多人。」

▲U12世界盃少棒，斐濟總教練紐巴拉福(Inoke Niubalavu)。（圖／記者顏如玉攝）

請繼續往下閱讀...

▲斐濟總教練紐巴拉福曾是國家隊游擊手。（圖／記者顏如玉攝）

斐濟由300多座島嶼組成，全國總人口數只有90萬，在2016年里約奧運拿下7人制橄欖球金牌後震驚世界，因為這一金不僅代表國家，更是太平洋島嶼區的第一次勝利，當時斐濟還將橄欖球隊的英雄們印到鈔票上，也讓更多孩子投入橄欖球。

斐濟國家隊摘下奧運金牌。（圖／達志影像／美聯社）

▲斐濟國家隊在2016年摘下7人制橄欖球奧運金牌。（圖／達志影像／美聯社）

要在這樣的環境下發展棒球不易，紐巴拉福說，但也能給身材條件無法參與橄欖球的孩子一個運動的機會，而現在有球隊能出來參賽，最主要還是要感謝日本在2000年進入斐濟積極推廣，「我就是當時開始接觸棒球，後來選上國家隊游擊手，現在是發展部主任。日本提供教練、球具等資源，所以這次我們出來參賽，才會有日本的領隊、教練等人一同參與。」

▲U12世界盃少棒，斐濟隊日本領隊持田貴雄(左)、教練大嶋賢人。（圖／記者顏如玉攝）

▲斐濟隊日裔領隊持田貴雄(左)、日本教練大嶋賢人。（圖／記者顏如玉攝）

因為島嶼多推廣較難，目前斐濟的球員多來自首都蘇瓦，本次來到世界盃少棒，先是首戰以2比28不敵南非，第二戰又以1比30輸給捷克，雖然總是遭到大比分落敗，但卻不影響全隊的心情，紐巴拉福認為，能有出來比賽的經驗就相當不錯，「我們球員的球齡從3個月到3年都有，而且在斐濟平時只能在橄欖球場練習，這是我們第一次出來參與正式比賽，很新鮮很難得、也學到很多。」

儘管斐濟成績不亮眼，但紐巴拉福對於自己的球員仍抱有高度期待，「6年前日本有個推廣計畫，讓我們現在有了U12、U15、U18的隊伍可以出來參賽，未來有望再向下扎根，朝U10耕耘。而我們現在站上國際舞台，能讓國內更多人認識棒球，也希望這些球員學到更多經驗，未來有機會能成為職業球員，相信這會對斐濟帶來很不一樣的未來。」

▲U12世界盃少棒，斐濟隊。（圖／記者顏如玉攝）

▲U12世界盃少棒，斐濟隊。（圖／記者顏如玉攝）

關鍵字： U12世界盃日本斐濟
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

超市冰箱後驚見「藏10年屍體」！　警揭真相：員工卡45cm縫隙慘死

推薦閱讀

U12世界盃／自主找影片備戰　黃天賜打擊、帶人都有一套

U12世界盃／陳楷升壓制、黃天賜3打點　中華4比2古巴奪首勝

U12世界盃／三度帶隊來台　美教頭：台灣是第二個家

首屆U12少壘賽開打　中華狂炸印尼拿首勝目標留下冠軍

熱門新聞

林書豪成莫斯科中央陸軍頭號目標　這隊剛簽下前國王中鋒庫佛斯

洋基機會渺茫　大都會交易「雷神」看上雙城2大物

中職／相撞喘不過氣　陳鏞基：胡金龍爬過我身體摸壘包

U12世界盃／中華攻破古巴側投火球男　教頭：抗壓好

痛宰世仇洋基有信心　紅襪總裁：我們不需太多補強

中職／前紅襪洋投恐無法加盟　統一獅做好另尋打算

讀者回應

﻿

最新新聞

1U12斐濟小將打棒球能受尊重

2世錦賽頭號種子將變成山口茜

3敲新球場首轟　韓國4番：很光榮

4基特與人結怨　名人堂球星嗆抵制

5日本積極推廣　斐濟首參賽U12

熱門新聞

1林書豪成莫斯科中央陸軍頭號目標

2大都會交易雷神　看上雙城2大物

3陳鏞基喘不過氣：胡金龍爬過我摸壘包

4開幕戰攻破古巴　獲勝關鍵在抗壓

5痛宰洋基　紅襪：我們不需太多補強

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

【中職Highlight】瑞安6局無責失好投　統一8比1擊敗富邦中止4連敗｜7/25　 統一7-ELEVEn獅 VS.富邦悍將

林書豪坦承擔心回不了NBA　最大夢想是和弟弟林書緯同隊搭檔

【中職話題】大器晚成　詹子賢揮出身價

包林傑7局無失分飆7K　富邦1比0完封統一｜7/24 統一7-ELEVEn獅 VS.富邦悍將

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

5歲弟偷帶手機去補習怕被媽打　嘶吼辯駁3分鐘：應該要醬子～

韓爬過的樹5小時後全是「發泡劑」　像土黃毒瘤...他提3點危害：誇張

「覺得爸爸好還是媽媽好？」　超萌雙胞胎回答...大S驚：超成熟！

國安私菸案蔡英文稱「長期陋習」 韓國瑜轟：領導能力絕對有問題

驚！高雄燕巢區自來水管突爆裂　水柱狂噴...炸出「2公尺深大天坑」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366