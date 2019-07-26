U12世界盃／陳楷升壓制、黃天賜3打點　中華4比2古巴奪首勝

▲陳楷升先發5局失2分。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／台南報導

U12世界盃少棒於26日展開，中華隊首戰對上世界排名第5、僅次中華隊一名的古巴，派出陳楷升擔任先發主投，黃天賜1局上就適時安打攻下1分取得領先，3局下再敲出帶有2分打點安打，5局陳楷升又一安攻下1分，6局林丞宥守住領先，最終以4比2擊敗古巴，拿下開門紅。

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▲古巴先發投手普烈托(Alejandro Prieto)。（圖／記者顏如玉攝）



中華隊先發投手陳楷升1局上就發揮速球優勢，飆出116公里速球，對古巴開路先鋒羅德里格茲飆出三振，然後接連2棒都敲滾地球出局，演出3上3下。

中華隊1局下進攻，首棒江宗駿被三振，第2棒葉弘仁纏鬥到滿球數，選到保送上壘並且盜壘成功上二壘，第3棒陳楷升敲出投手前滾地球，將跑者推進上三壘，第4棒黃天賜敲出穿越一、二壘安打，送回中華隊第1分，許子承遭到三振。

▲黃天賜貢獻3打點。（圖／記者顏如玉攝）



2局上古巴先後遭到刺殺及三振，再度3上3下。下半局中華隊江庭毅遭到三振，張耀允被刺殺，余硯誠遭接殺，同樣3上3下。

3局上古巴3上3下。下半局吳翊睿遭三振，江宗駿靠著古巴暴傳上到二壘，葉弘仁遭接殺，捕手在陳楷升打擊時發生失誤讓江宗駿上三壘，陳楷升獲得保送，並盜上二壘，黃天賜敲出中外野穿越安打送回2分，許子承遭三振。

4局上古巴從1棒到第3棒羅德里格茲、克魯茲、普烈托接連敲安攻下1分，接著第5棒的賽斯中外野遭接殺，但再度送回1分，古巴追到2比3。下半局中華隊3上3下。

5局上古巴2出局後，第9棒費蘭、第1棒羅德里格茲都敲安上壘，陳楷升發生投手犯規兩人推進到二、三壘，克魯茲遭到刺殺，中華隊驚險解除危機。

下半局中華隊吳翊睿遭刺殺，江宗駿靠失誤上一壘，葉弘仁野選上壘，再盜上二壘，陳楷升中外野方向安打送回葉弘仁再拿1分，黃天賜遭刺殺。

6局上古巴最後反攻機會，中華隊換上左投林丞宥，讓三位打者都3上3下守住領先，最終以4比2奪勝。

▲陳楷升5局下再攻1分。（圖／記者楊舒帆攝）



中華隊先發名單：

CF 江宗駿

SS 葉弘仁

P 陳楷升

3B 黃天賜

1B 許子承

C 江庭毅

LF 張耀允

RF 余硯誠

2B 吳翊睿

古巴先發名單：

SS 羅德里格茲(Johan Rodriguez)

3B 克魯茲(Alejandro Cruz)

P 普烈托(Alejandro Prieto)

C 奧柯斯塔(Yeison Acosta)

1B 賽斯(Christian Saez)

RF 佩卓(Pedro Danguillecourt)

LF 桑多瓦爾(Marlon Sandoval)

CF 巴提斯塔(Mailon Batista)

2B 費蘭(Dulieski Ferran)

