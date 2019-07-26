U12世界盃／陳楷升開幕戰抗古巴　教頭：打破強隊印象

▲U12世界盃，中華隊。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台南報導

U12世界盃少棒錦標賽26日開打，中華隊首戰古巴派出練習賽表現最穩定的陳楷升先發，總教練李國強表示，「對他有信心。」

中華隊首戰古巴，排出4位投手接連應戰，李國強說，「分數拉開之後，會讓余硯誠上，如果沒有拉開，就讓壓上左投林丞宥，最後再讓張耀允收尾，其實他們4位投手都有速度。」針對投手調度也考慮28日對日本之戰，盡量不讓這些投手受到隔場限制而無法出賽，先發陳楷升頂多隔2場。

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陳楷升將擔任先發投手排第3棒，李國強透露，「他是很認真的球員，不會有負面想法，滑球不錯，直球也有速度，還有曲球及彈指球，能帶給大家安定感。」不只擔綱投球任務，還要扛起第3棒重責，李國強說，「我們沙盤推演過3種先發打線，最後決定不排指定打擊，讓攻守俱佳的陳楷升負擔打擊，即使他不投球也能守備。」

古巴隊從荷蘭轉機，經過約22小時飛行，24日抵達台灣，在桃園機場處理簽證問題花了5小時，再從機場到台南經過了3小時，舟車勞頓後終於將迎接開幕戰。李國強說，「對他們不太了解，不過我灌輸球員，要打破對古巴、美國這些強隊的既定印象，把他們當做一般隊伍，觀眾也當空氣，保持平常心。」

古巴領隊表示，普烈托(Alejandro Prieto)是目前的王牌投手，他提到，終於要比賽了很開心；這批古巴小球員，是從16支球隊選出來的全國菁英，不敢說一定能拿下冠軍，但希望能够有前幾名的成績。」

開幕戰台南亞太國際棒球訓練中心，吸引接近滿場8千名觀眾進場為中華小將加油，李國強透露，「關鍵在第一局能否適應，過去中華隊都在關鍵時刻抗壓不足，這批球員在賽前看起來都很亢奮，跟之前不一樣，我對他們有信心。」