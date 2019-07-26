U12世界盃／中華開幕抗古巴先發出爐　陳楷升扛主投+三番

▲U12世界盃，中華隊陳楷升先發抗古巴。（圖／記者楊舒帆攝）



記者顏如玉／台南報導

U12世界盃少棒於26日展開，中華隊首戰將在晚間6點半對上世界排名第5、僅次中華隊一名的古巴，派出陳楷升擔任先發主投，同時擔任第三棒，第四棒則是隊長黃天賜，將要力拼首勝，朝留下冠軍獎盃邁進。

賽前中華隊總教練李國強就曾透露，將從目前狀態不錯的林丞宥、張耀允、陳楷升三人中選一位擔任開幕賽先發，最終由進步多的陳楷升擔此重任，對上來自中南美洲的古巴，李國強說，那裡的球隊特色就是處理球細膩度內那麼好，「我們打擊狀態很平均，也會利用戰術去對付他們。」

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中華隊先發名單：

CF 江宗駿

SS 葉弘仁

P 陳楷升

3B 黃天賜

1B 許子承

C 江庭毅

LF 張耀允

RF 余硯誠

2B 吳翊睿

古巴先發名單：

SS 羅德里格茲(Johan Rodriguez)

3B 克魯茲(Alejandro Cruz)

P 普烈托(Alejandro Prieto)

C 奧柯斯塔(Yeison Acosta)

1B 賽斯(Christian Saez)

RF 佩卓(Pedro Danguillecourt)

LF 桑多瓦爾(Marlon Sandoval)

CF 巴提斯塔(Mailon Batista)

2B 費蘭(Dulieski Ferran)

