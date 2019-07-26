運動雲

>

U12世界盃／自主找影片備戰　黃天賜打擊、帶人都有一套

ETtoday運動雲

▲U12世界盃少棒，中華隊，黃天賜。（圖／記者顏如玉攝）

▲黃天賜。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／台南報導

中華隊於U12世界盃少棒首戰面對古巴，靠著隊長黃天賜1、3局率先敲安送回3分奠定勝基，最終4比2奪勝，談及自己能這麼快找出應對古巴投手的方法，黃天賜透露自己的一套方法，還會傳授給隊友，希望能準備好最佳的自己在比賽中有最好的發揮。

開幕戰就要對上世界排名第5、僅次中華隊一名的古巴，黃天賜表示，自己賽前就特別自主找了前幾屆的U12影片來觀察，發現古巴的變化球比較不準，投直球的比例比較高，「所以他們教練比較會配直球，再加上能用球速來壓，他們第一球多半會丟直球。」

請繼續往下閱讀...

今日古巴先發普烈托(Alejandro Prieto)就屬於速球派投手，投球速一度達到122公里，前2局平均也都有110公里以上，黃天賜說，「我還會問上場過的隊友，投手的尾速如何，看他直球會不會衝，聽過他們意見以後，我再統整出一套對付他的打擊方式。」

▲U12世界盃，中華隊黃天賜。（圖／記者楊舒帆攝）

▲中華隊黃天賜擔任第4棒。（圖／記者楊舒帆攝）

因為古巴投手球速快，再加上手長腳長又是側投，所以距離感會比較近，黃天賜分析，「所以打者要提早做準備，當他在擺出動作的時候，我就要早一點收腰、準備打擊了，我也會把這些方法跟隊友說，但他們可能有點放不開，身體比較僵硬所以打擊沒有連貫起來。」

因為賽前就做足準備，擔任第4棒的黃天賜首局上場打擊就敲出全隊第1安送回1分，第3局黃天賜又在二、三壘有人時敲安攻下2分，幫助中華隊取得3比0領先，最終也助隊以4比2奪勝，「我覺得比賽前就要先準備好自己，因為準備好就不會緊張。」

除了打擊有一套，黃天賜私底下和隊友相處也有一套，習慣以「平常心」面對比賽的他，在比賽中看見隊友表現不好時，也會第一時間給予鼓勵和安慰，「教練說自信不能被抹滅，所以我比賽之餘也會去觀察隊友、提醒隊友，不要因為一次表現不好而灰心，比賽之外的話我就和大家玩在一起，大家感情很好也很團結。」

▲U12世界盃少棒，中華隊，黃天賜。（圖／記者顏如玉攝）

▲黃天賜。（圖／記者顏如玉攝）

關鍵字： U12世界盃黃天賜中華隊隊長古巴
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

隔5年再現！90歲爺長「粉瘤火山」　土色膿漿爆噴網狂重播：超療癒

推薦閱讀

U12世界盃／陳楷升壓制、黃天賜3打點　中華4比2古巴奪首勝

U12世界盃／中華開幕抗古巴先發出爐　陳楷升扛主投+三番

U12世界盃／隊長黃天賜扛中華隊第4棒　想效法陳金鋒

U12世界盃／美國尋衛冕第一步　路易斯開轟又完封退澳洲

熱門新聞

日本公開賽／戴資穎戰三局未能逆轉李文珊　本站無緣4強

明星游擊手「兔肉」宣布退休！　在洋基結束13年生涯

日本公開賽／戴資穎137周球后將退位　山口茜晉4強下周取代

中職／味全龍打亂基本盤　簽約金依輪次或順位陷拉鋸戰

中職／林承飛站在捕手前方　洪總：怎麼有阻擋路徑？

231公分長人來了！　佛爾簽約塞爾提克　

讀者回應

﻿

最新新聞

1滑冰協會秘書長吳奕德不回應去留

2U12隊長黃天賜打擊、帶人都有一套

3壘協理事長特發U12少壘賽加菜金

4皮卡丘開幕　少棒球場啟用滿場

5富邦、台啤小組墊底對戰選秀隊

熱門新聞

1戴資穎未能逆轉李文珊　無緣4強

2「兔肉」退休！在洋基結束13年生涯

3戴資穎137周球后將退位　山口茜取代

4被味全打亂　簽約金依輪次或順位拉鋸戰

5黃鈞聲撞到林承飛　洪總不認妨礙

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

林書豪坦承擔心回不了NBA　最大夢想是和弟弟林書緯同隊搭檔

包林傑7局無失分飆7K　富邦1比0完封統一｜7/24 統一7-ELEVEn獅 VS.富邦悍將

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

陳子豪單場三響砲、8分打點　兄弟20比5擊潰桃猿

中華職棒30年_宣傳片

5歲弟偷帶手機去補習怕被媽打　嘶吼辯駁3分鐘：應該要醬子～

他透露戒菸2036天的心路歷程 揭開5大傷害！戰勝十年菸癮

全家瘋交友App幫女兒挑老公！ 問內衣顏色超母湯...老爸怒扣分

失去左手「男童&足球員」再度重逢 燦爛擊拳照超暖：我們都很特別！

餐桌上驚見「肥短萌手」披薩怪客！　牠狂撈撈不到...網笑翻：手太短啦XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366