U12世界盃／自主找影片備戰　黃天賜打擊、帶人都有一套

▲黃天賜。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／台南報導

中華隊於U12世界盃少棒首戰面對古巴，靠著隊長黃天賜1、3局率先敲安送回3分奠定勝基，最終4比2奪勝，談及自己能這麼快找出應對古巴投手的方法，黃天賜透露自己的一套方法，還會傳授給隊友，希望能準備好最佳的自己在比賽中有最好的發揮。

開幕戰就要對上世界排名第5、僅次中華隊一名的古巴，黃天賜表示，自己賽前就特別自主找了前幾屆的U12影片來觀察，發現古巴的變化球比較不準，投直球的比例比較高，「所以他們教練比較會配直球，再加上能用球速來壓，他們第一球多半會丟直球。」

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今日古巴先發普烈托(Alejandro Prieto)就屬於速球派投手，投球速一度達到122公里，前2局平均也都有110公里以上，黃天賜說，「我還會問上場過的隊友，投手的尾速如何，看他直球會不會衝，聽過他們意見以後，我再統整出一套對付他的打擊方式。」

▲中華隊黃天賜擔任第4棒。（圖／記者楊舒帆攝）



因為古巴投手球速快，再加上手長腳長又是側投，所以距離感會比較近，黃天賜分析，「所以打者要提早做準備，當他在擺出動作的時候，我就要早一點收腰、準備打擊了，我也會把這些方法跟隊友說，但他們可能有點放不開，身體比較僵硬所以打擊沒有連貫起來。」

因為賽前就做足準備，擔任第4棒的黃天賜首局上場打擊就敲出全隊第1安送回1分，第3局黃天賜又在二、三壘有人時敲安攻下2分，幫助中華隊取得3比0領先，最終也助隊以4比2奪勝，「我覺得比賽前就要先準備好自己，因為準備好就不會緊張。」

除了打擊有一套，黃天賜私底下和隊友相處也有一套，習慣以「平常心」面對比賽的他，在比賽中看見隊友表現不好時，也會第一時間給予鼓勵和安慰，「教練說自信不能被抹滅，所以我比賽之餘也會去觀察隊友、提醒隊友，不要因為一次表現不好而灰心，比賽之外的話我就和大家玩在一起，大家感情很好也很團結。」

▲黃天賜。（圖／記者顏如玉攝）