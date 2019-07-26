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U12世界盃／美國尋衛冕第一步　路易斯開轟又完封退澳洲

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▲U12世界盃少棒，美國隊先發投手路易斯(LEWIS Brenden Drew)。（圖／記者顏如玉攝）

▲美國隊先發投手路易斯。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／台南報導

連續三屆拿下U12世界盃少棒冠軍的美國隊，今年也強勢尋求衛冕，首戰碰上澳洲隊，靠著先發投手路易斯(LEWIS Brenden Drew)5局僅被敲1安送出4K完封，加上個人轟出三分砲貢獻4打點，助隊以10比0扣倒奪勝，路易斯說，「我練習這麼久就是為了這個時候。」

除了首屆以外，美國自第二屆開始，連三屆擊敗中華隊奪冠，今年也來勢洶洶尋求四連霸，總教練凡恩(Todd Fine)先前曾以投手教練來過台灣兩次，今年第三度帶隊來台，他表示目前還沒確定哪支隊伍是最大敵人，不過委內瑞拉、南韓、日本和中華隊都是潛在對手，「任何事都可能發生，我們也會準備好去面對一切。」

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▲U12世界盃少棒，美國隊。（圖／記者顏如玉攝）

▲美國隊首戰退澳洲。（圖／記者顏如玉攝）

美國首戰對上澳洲，路易斯僅在首局被敲安，後4局完全封鎖對手，打線也相當給力，除了隊友不停敲安，路易斯個人也有2支安打包括一發三分砲貢獻4打點，整場美國敲出3轟，最終5局就以10比0奪勝。

2、3歲就接觸棒球的路易斯表示，哥哥、家人都相當支持他，這是他首次選入國家隊、首次出國比賽，就在首戰拿下勝利，「我覺得我表現很好，以前我就常轟出全壘打。若是下一次我再站上投手丘，我也會拿出一樣的表現，為我的球隊拿下勝利，我認為我們能夠贏下冠軍，沒什麼事能阻止我們。」

關鍵字： U12世界盃美國路易斯澳洲
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