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U12世界盃／日本首戰輕取捷克　同組對決中華直言非贏不可

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▲U12世界盃少棒，日本隊總教練仁志敏久。（圖／記者顏如玉攝）

▲日本首戰擊退捷克，總教練仁志敏久。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／台南報導

U12世界盃少棒賽26日在台南亞太國際棒球訓練中心展開，首戰由日本對上捷克，「藍武士」整場狂轟16安，4局就以21比0奪勝，賽後已經連續第三度帶日本隊來台參賽的總教練仁志敏久表示，球員首戰表現很好，是個很好的開始，而本次剛好又和中華隊分在同組，「當然是非贏不可的比賽。」

日本本次和捷克、中華、古巴、南非及斐濟分在同組，首戰碰到實力有落差的捷克，日本局局都派出不同投手上場適應以外，也讓其他板凳球員代打、代跑等，僅用4局就以21比0扣倒勝，「今天所有小朋友都有上場比賽，跑壘、盜壘都做得很好，而投手也做好自己該做的，這場比賽是一個蠻好的開始。」

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▲U12世界盃少棒，日本隊，川越昂太郎。（圖／記者顏如玉攝）

▲日本隊先發川越昂太郎。（圖／記者顏如玉攝）

日本本次球員身材條件平均，160公分以上就佔一半，功能性高的球員也多，仁志敏久說，這讓他帶起球隊來更加安心，「他們的穩定性比較好，許多球員內外野都能守，投手的球路、球速都不錯，調度起來比往年更有彈性。」

首戰擊敗捷克後，日本接著將對上古巴、中華隊，上屆日本就和中華分在同組，當時日本以7比5奪勝，如今再度分在同組，將在28日晚間6點半相遇，，仁志敏久說，「當然也是非贏不可的比賽！」

▲U12世界盃少棒賽，捷克隊。（圖／記者顏如玉攝）

▲捷克隊。（圖／記者顏如玉攝）

關鍵字： U12世界盃日本捷克
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