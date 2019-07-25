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U12世界盃／中華隊氣氛佳總教練有信心　開幕先發主投3選1

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▲U12世界盃少棒賽，中華隊。（圖／記者顏如玉攝）

▲U12世界盃少棒賽，中華隊首度進入亞太國際棒球訓練中心訓練。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／台南報導

U12世界盃少棒賽將在26日登場，中華隊自6月移訓至今，全隊氣氛相當好，總教練李國強表示，球員的觀念、心態都相當不錯，比他過去帶過的球隊都還好，「他們都有把教練說的話聽進去，努力讓自己提升、再把練習的東西發揮到比賽中，我對他們有信心。」

中華隊開始集訓以來，李國強透露，一開始把各縣市球員都打散住宿，希望能讓球員之間熟悉起來，再加上隊長黃天賜、副隊長江庭毅、葉弘仁都能跳出來帶領隊友，「整隊集訓才沒過幾天，大家感情就很好，出乎我們的意料，而氣氛也相當活絡。」

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許多球隊越到比賽期間會越來越緊繃，但李國強表示，這批球員卻很放鬆，氣氛不會很沈重，「我們都告訴他們，來到這邊就是要努力進步，然後把練習的東西應用到比賽場上，而他們顯然有將教練的話聽進去，所以我對他們很有信心。」

▲U12世界盃少棒，陳楷升。（圖／記者顏如玉攝）

▲投手陳楷升。（圖／記者顏如玉攝）

首戰中華隊將碰上來自中南美洲的古巴，李國強說，那裡的球隊特色就是處理球細膩度內那麼好，「我們打擊狀態很平均，也會利用戰術去對付他們。」

至於屆時中華將會派出誰擔任先發主投，李國強保守表示，將從目前狀態不錯的林丞宥、張耀允、陳楷升三人中選一位，「他們的速度、變化球角度都有一定水準，預計從他們之中選一位。」

▲U12世界盃少棒賽，中華隊林丞宥。（圖／記者顏如玉攝）

▲中華隊林丞宥。（圖／記者顏如玉攝）

▲U12世界盃，張耀允。（圖／記者顏如玉攝）

▲張耀允。（圖／記者顏如玉攝）

關鍵字： U12世界盃中華隊林丞宥張耀允陳楷升
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