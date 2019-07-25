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U12世界盃／精靈寶可夢助威　26日開打12國爭取金盃

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▲U12世界盃少棒，中華隊。（圖／主辦單位提供）

▲U12世界盃少棒，中華隊力拼留下冠軍金盃。（圖／主辦單位提供）

體育中心／綜合報導

「2019 第四屆WBSC世界盃少棒錦標賽（V WBSC U-12 Baseball World Cup）」將於26四起在台南亞太國際棒球訓練中心少棒主球場、副球場以及善化等3座棒球場同步開打，來自世界各地以及地主中華等12支國家代表隊，將爭取少棒最高榮耀與冠軍金盃。

中華隊連5屆以地主身分迎敵，第一屆在決賽以3比2擊敗勁敵古巴，奪得創始世界冠軍，第二至四屆則是由美國隊取得三連霸。本屆賽事再由A組中華、古巴、捷克、斐濟、日本、南非，與B組澳洲、義大利、韓國、墨西哥、美國、委內瑞拉等12國家代表隊較勁。

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▲U12世界盃，「精靈寶可夢」系列主角皮卡丘擔任宣傳大使。（圖／記者顏如玉攝）

▲「精靈寶可夢」系列主角皮卡丘擔任宣傳大使。（圖／記者顏如玉攝）

為了彰顯世界盃少棒比賽的熱情、歡樂、友誼與競爭等多重元素，今天在臺南市立文化中心所舉辦的開賽記者會，首度邀請「精靈寶可夢」系列主角皮卡丘擔任宣傳大使，也為各國代表隊打氣加油，並歡迎各界盡情享受如此歡欣的暑期棒球盛事。

臺南市政府除了建造亞太國際棒球訓練中心少棒主球場、副球場，亦特別安排臺南市12所國小擔任各國的接待學校，會中12所親善國小代表也獻上親手製作的紀念小物並一一贈予各參賽國精靈球，藉此預祝所屬隊伍旗開得勝，同時也規劃在休兵日利用豐富的招待與導覽行程，讓來自世界各地的小朋友更加認識臺南這個文化古都。

▲U12世界盃少棒，WBSC執行長(Michael Schmidt)、台南市市長黃偉哲。（圖／主辦單位提供）

▲台南市市長黃偉哲。（圖／主辦單位提供）

WBSC（世界棒壘球總會）執行長Michael Schmidt會中特別感謝中華棒協長期支持承辦國際棒球賽事，協助WBSC推廣棒球運動，也感謝臺南市長黃偉哲大力協助。

本屆賽事休兵日為7月31日，自7月26日至8月4日止共10天賽程，除了中華隊出賽場次及冠軍戰售票外，其餘賽事皆為免費入場，預售票已於7月15在拓元售票系統開放購買。

▲U12世界盃少棒，WBSC執行長(Michael Schmidt)、台南市市長黃偉哲。（圖／主辦單位提供）

▲WBSC執行長Michael Schmidt。（圖／主辦單位提供）

關鍵字： U12世界盃
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