U12世界盃／開打前夕中華首度主場訓練　場地卻長這樣？

▲U12世界盃少棒，台南亞太國際棒球訓練中心草皮仍凹凸不平。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／台南報導

U12世界盃少棒賽將在26日於台南亞太國際棒球訓練中心開打，中華隊25日「首度」進入球場訓練，並在夜間適應燈光、場地等，但場地內壘包、紅土及草地甚至電子看板都還未完工，也讓人擔心能否迎戰接下來的國際賽。

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▲本壘後方紅土凹凸不平。（圖／記者顏如玉攝）



本屆U12世界盃少棒賽啟用台南亞太國際棒球訓練中心作為比賽場地，原本預計賽前一週就要讓中華隊提前到球場適應，但因市政府作業不及，找了金城國中的練習場替代，也讓中華總教練李國強直呼「地主也沒有優勢，這樣真的很可惜。」

25日賽前記者會結束後，中華隊晚間6點赴亞太國際棒球訓練中心適應球場，不過不僅球場外還未完工，球場內包括紅土、草地還凹凸不平，壘包也還未安裝完全，中華隊練球時，隊長黃天賜還一度踩到稍微摔倒，所幸並無大礙。

▲台南亞太國際棒球訓練中心三壘壘包還未安裝。（圖／記者顏如玉攝）



練球完後，李國強表示，草地和紅土的高低落差稍微比較明顯、土較為鬆軟，燈光的角度也有些問題，「不過已經比我預期的好了，而且其實大家都是一樣的，所以場地不整不是理由，我們還是會盡全力去發揮。」

▲大螢幕還在趕工。（圖／記者顏如玉攝）