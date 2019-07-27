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U12世界盃／打棒球為了受尊重　斐濟小將跑回分數卻沒人擊掌

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▲U12世界盃少棒，斐濟隊福多瓦奎福卡(Jone VODOWAQAVUKA)。（圖／記者顏如玉攝）

▲斐濟隊福多瓦奎福卡(Jone VODOWAQAVUKA)。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／台南報導

由300多座島嶼組成的斐濟，今年首度站上U12世界盃少棒舞台，目前兩戰打下來都以大比分落敗，但不影響小球員在球場積極表現。27日對上捷克時，福多瓦奎福卡(Jone VODOWAQAVUKA)努力衝回本壘為斐濟拿下唯一1分，不過場邊出現有趣一幕，跑回本壘後沒有隊友和他擊掌，原來是因為球員還不了解球場規則。

斐濟在日本挹注下發展棒球至今19年，6年前開始有計劃向下紮根而有了U12、U15及U18的隊伍，而本次U12受到國際棒壘總會(WBSC)邀請，以外卡資格首度參賽，雖然從1年前就開始找球員，但球員中球齡從3個月到3年都有，加上沒有場地訓練，和其他國家落差仍大。

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▲U12世界盃少棒，斐濟隊。（圖／記者顏如玉攝）

來到U12世界盃，斐濟首戰就受到震撼教育，遭到南非28比2大比分擊敗，第二戰面對實力再上層樓的捷克，第2、3局接連被攻進10分以上大局，直到4局下斐濟才有福多瓦奎福卡先是靠著失誤上壘，再盜上三壘後，隊友一記滾地球讓他奮力跑回全隊唯一1分。

不過福多瓦奎福卡跑回本壘後，卻沒有隊友出來和他擊掌，對此日本領隊持田貴雄解釋，「在斐濟他們都在橄欖球場訓練，沒在正式場地比賽過，這次首度比賽就不敢隨便離開休息區，以為都只能待在休息室內。」

對於自己跑回全隊唯一1分，福多瓦奎福卡表示很開心能為球隊貢獻，因為兩年前有了U12而開始打球的他解釋，在橄欖球盛行的斐濟，自己還是選擇打棒球，除了好玩以外，還是因為能受到尊重。雖然來到國際比賽總是被對手得分，「但我們一直很認真訓練，也從其他隊伍身上學習，也許下一次比賽的時候，我們就能展現出學習的東西。」

▲U12世界盃少棒，斐濟隊目前最大的擔憂為投手在接下來的比賽中可能不太夠用。（圖／記者顏如玉攝）

▲U12世界盃少棒，斐濟隊。（圖／記者顏如玉攝）

關鍵字： U12世界盃斐濟Jone VODOWAQAVUKA
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