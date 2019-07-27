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U12世界盃／江宗駿開轟、黃天賜5打點　中華豪取二連勝

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▲U12世界盃少棒，中華隊，江宗駿。（圖／記者顏如玉攝）

▲江宗駿開轟。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／台南報導

中華隊26日開幕戰對古巴拿下首勝之後，27日對決南非，由出身南投縣的全叡先發，首局靠江宗峻、黃天賜安打得1分，2局灌進7分、3局在江宗駿開轟兩分砲下也海灌10分，4局再添1分，最終4局就以19比0拿下二連勝，28日將對上日本。

中華隊1局上進攻，江宗駿掃出二壘安打，葉弘仁敲右外野飛球遭到接殺，陳楷升界外飛球形成兩出局，黃天賜適時安打帶回第1分，江庭毅一壘滾地球。

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▲U12世界盃少棒，中華隊，黃天賜。（圖／記者顏如玉攝）

▲黃天賜敲出第1分。（圖／記者顏如玉攝）

中華隊先發投手全叡1局下面對南非打線，首打席就飆出三振，也讓第2棒揮空三振，保送第3棒，第4棒游擊飛球出局。

2局上中華隊進攻，張耀允安打後，蔡韋辰靠失誤上壘，江宗駿安打帶回1分，下一棒葉弘仁延續攻勢，快腿跑出二壘安打帶2分打點，陳楷升保送上壘，黃天賜右外野安打帶2打點，江庭毅靠一壘手接球失誤上二壘，跑者跑回1分，郭宸安單局第二次登場，掃出中外野平飛三壘安打，帶有1打點，南非決定換投。張耀允敲出游擊平飛球接殺。

2局下由中華隊更換投手左投陳昱安接替，投出保送後牽制出局，再連飆2K無失分。

3局上蔡韋辰二壘安打、暴投上三壘，卡里路・曼格格穿越二壘安打送回1分，江宗駿三游方向安打送回1分，葉弘仁獲得保送，王佑恩代打獲得保送，南非再換投，黃天賜帶有2分打點深遠安打，江庭毅也敲出平飛安打2分入帳，郭宸安遭到封殺，張耀允野選上壘。

▲U12世界盃少棒，中華隊，卡里路・曼格格。（圖／記者顏如玉攝）

▲卡里路・曼格格來自南投。（圖／記者顏如玉攝）

蔡韋辰左外野方向二壘安打送1分，暴傳上三壘再靠投手暴傳跑回本壘，朱育明代打觸身，江宗駿轟出兩分砲，中華首轟出爐！葉弘仁保送、王佑恩遭三振，中華單局狂灌10分，比數來到18比0。

4局上黃天賜三壘安打，江庭毅遭到接殺，但帶有1打點，郭宸安安打，張耀允野選上壘，余硯誠代打中外野接殺。下半局張耀允接替投球，送出2K及1刺殺，結束本場比賽。中華拿下二連勝。 

▲U12世界盃少棒，中華隊，江宗駿。（圖／記者顏如玉攝）

▲江宗駿3局上開轟。（圖／記者顏如玉攝）

中華隊先發名單
CF 江宗駿
SS 葉弘仁
DH 陳楷升
3B 黃天賜
C 江庭毅
RF 郭宸安
LF 張耀允
1B 蔡韋辰
2B 卡里路
P 全叡

南非先發名單：
SS 麥肯錫(Aiden McKenzie)
C 歐斯曼(Abdud Osman)
DH 巴瑞特(Michael Barrett)
CF 博塔(Jishua Botha)
3B 約瑟夫(Aqeel Joseph)
1B 霍夫曼(Travis Hoffmann)
RF 斯泰恩(Connor Styen)
LF 莫佛肯(Teboho Mofokeng)
2B 品圖(Jordan Pinto)
P 強納森(Jaedon Jonathan)
 

關鍵字： U12世界盃中華隊南非江宗駿
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