U12世界盃／讓南投被看見　中華抗南非全叡先發拚二連勝

▲U12世界盃少棒賽，中華隊第二戰對上南非。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／台南報導

U12世界盃少棒中華隊27日第二戰面對南非，派出來自南投的全叡擔任先發主投，預計拿下勝利不是問題，分組最重要一戰為28日對上日本之役。

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▲來自南投縣的全叡。（圖／記者顏如玉攝）



中華隊首戰碰上世界排名第5、僅次中華1名的古巴，靠著陳楷升5局好投及黃天賜2安貢獻3打點，最終以4比2奪下首勝。今面對南非，中華派出來自南投縣的全叡擔任先發，同縣的卡里路擔任二壘手、第9棒，總教練李國強表示，全叡力量好，投球節奏不錯，南投其實有許多有潛力的孩子、只是大賽經驗不多，因此也希望藉著這個機會讓南投被世界看見。

▲卡里路.曼格格。（圖／記者顏如玉攝）



中華隊對上南非拿下勝利不是問題，分組最重要之戰，為28日對上日本之戰，將會讓除了陳楷升(首戰投球數超過需休息)以外的投手全員待命，而日本方面也表示會考慮派出最強投手應戰，兩隊將要爭取分組龍頭之位。

中華隊先發名單：

CF 江宗駿

SS 葉弘仁

DH 陳楷升

3B 黃天賜

C 江庭毅

RF 郭宸安

LF 張耀允

1B 蔡韋辰

2B 卡里路

P 全叡

南非先發名單：

SS 麥肯錫(Aiden McKenzie)

C 歐斯曼(Abdud Osman)

DH 巴瑞特(Michael Barrett)

CF 博塔(Jishua Botha)

3B 約瑟夫(Aqeel Joseph)

1B 霍夫曼(Travis Hoffmann)

RF 斯泰恩(Connor Styen)

LF 莫佛肯(Teboho Mofokeng)

2B 品圖(Jordan Pinto)

P 強納森(Jaedon Jonathan)

