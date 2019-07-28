日本公開賽／擠下戴資穎　新球后山口茜連兩站奪冠拉開距離

▲山口茜繼印尼公開賽後，於日本公開賽連兩站封王。（圖／CFP）



記者顏如玉／綜合報導

世界羽聯(BWF)超級750賽的日本公開賽，女單最終由即將登上球后寶座的山口茜對上同胞奧原希望，僅用46分鐘就以直落二奪勝，連兩站封王，賺進大量積分，下週將以9萬6130分，領先戴資穎的9萬2625分，戴資穎要重返世界第一，得等到8月底的世錦賽才有機會。

在日本站列為大會頭號種子的戴資穎，8強以1比2爆冷不敵加拿大李文珊無緣4強，加上另一邊山口茜擊敗印度的辛度(P. V. Sindhu)晉級4強，代表戴資穎長達137周的球后寶座將在下週遭到山口茜篡位，不管接下來山口茜拿下冠軍或亞軍，都不會改變登上世界第一之位。

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▲戴資穎落居世界第二。（圖／取自Badminton Photo）



山口茜在4強直落二擊敗陳雨菲後，來到冠軍戰和世界第3的隊友奧原希望交手，兩人交手18次，奧原希望以11勝略居優勢，不過兩人最近一次在大馬公開賽交手，山口茜拿下。

如今再相遇，山口茜帶著上一站在超級1000的印尼公開賽中奪冠、本站4強確定重返世界第一的氣勢，花了46分鐘就以21比13、21比15奪勝，繼2013年後再度於自家門口奪冠。

山口茜奪冠後，賺進4000分，積分將來到9萬6130分，領先戴資穎的9萬2625分，加上下週的超級500賽泰國公開賽戴資穎不會參賽，山口茜有望維持世界第一，戴資穎要搶回球后寶座，最快得等到8月底的世錦賽才有機會。