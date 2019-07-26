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日本公開賽／戴資穎137周球后將退位　山口茜晉4強下周取代

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▲▼日本公開賽,山口茜 。（圖／CFP）

▲山口茜 。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

世界球后戴資穎26日在世界羽聯（BWF）超級750賽的日本公開賽8強賽，未能闖進四強，世界球后寶座出現危機，要看世界第二日本山口茜的成績如何。最後山口茜擊敗印度辛度（Pusarla V. Sindhu）晉級四強，下周積分將超過戴資穎，成為新的球后。

戴資穎在印尼公開賽四強因為身體不適，不敵山口茜，讓山口茜最後擊敗印度辛度奪冠積分大進補，雖然本周並不影響其球后寶座，戴資穎以9萬2625分仍是排在世界第一，不過山口茜奪冠積分衝到9萬2130分，和戴資穎只有495分差距，將再度上演球后保衛戰。

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列為大會頭號種子的戴資穎，至少要進入四強才會增加積分，戴資穎直落二擊敗美國華裔張蓓雯後，16強賽以29分鐘擊敗印尼東宗，卻在8強賽以1比2爆冷不敵李文珊，確定無緣四強，只要稍晚山口茜擊敗辛度，世界排名積分將進帳700分，將超過戴資穎。

山口茜和辛度交手15次雖然只有5勝，不過剛在印尼站直落二奪冠，本次交手第一局前半段雙方緊咬比分，山口茜失誤和出界，辛度挑球9：5、11：7，山口茜回擊掛網但追至14平後2分反超，辛度追至一分差，山口茜貼網球、直線進攻出現局點，山口茜21：18拿下。

第二局雙方一平後，辛度連續回球出界，山口茜5：2，山口茜回放小球掛網，辛度挑戰失敗，辛度近身球回飛，山口茜直線突擊11：7，山口茜挑戰成功，辛度撥對角回飛，山口茜13：8，山口茜挑後場6分領先，辛度切殺止血，山口茜lucky ball，辛度追至3分差但網前失誤，山口茜21：15直落二勝出。

山口茜擊敗辛度確定晉級四強，在下周也確定積分將會超過戴資穎，登上新的世界球后；不過目前累積137周世界球后的戴資穎，也已經成功創下女單在位最久球后的成績，過去也曾因為世界羽聯賽制，讓戴資穎短暫下位2周隨即重返寶座。戴資穎接下來要專心力拼8月的世錦賽，持續為東奧資格努力。

▼戴資穎 。（圖／取自Badminton Photo）

▲▼日本公開賽,戴資穎 。（圖／取自Badminton Photo）

關鍵字： 日本公開賽戴資穎世界球后山口茜
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