日本公開賽／戴資穎相信有能力克服困難：我知道你們與我同在

▲戴資穎發文感謝球迷 。（圖／翻攝自戴資穎臉書粉專）

記者謝孟儒／綜合報導

世界球后戴資穎26日在世界羽聯（BWF）超級750賽的日本公開賽8強賽，未能闖進四強，下周世界球后寶座確定將由日本山口茜取代。賽後戴資穎在臉書粉專謝謝教練、防護員、體能訓練師以及球迷，「我知道你們都與我同在。」

在日本站列為大會頭號種子的戴資穎，至少要進入四強才會增加積分，戴資穎直落二擊敗美國華裔張蓓雯後，16強賽以29分鐘擊敗印尼東宗，卻在8強賽在決賽局4：0領先下被反超，又浪費一個賽末點，以1比2爆冷不敵加拿大李文珊，確定無緣四強。

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戴資穎長達137周的球后寶座，也確定在下周被日本山口茜取代，接著將不會參賽下周超級500賽泰國公開賽，將閉關備戰8月19日開打的世錦賽，持續為東奧資格努力，即使如此也已經創下女單在位最久球后的紀錄，並且進入10萬積分俱樂部。

賽後戴資穎在臉書粉專寫道，「謝謝二位教練、防護員、體能訓練師，一起渡過兩週的比賽，雖然發揮的不是很理想，但我相信自己需要有能力去克服種種困難，加油謝謝大家兩個比賽的加油聲，不論你們在哪裡，我知道你們都與我同在。」

球迷們也紛紛留言打氣，「小戴辛苦了，加油。」「是的！與戴同在。」「沒有永遠的高峰，你已經為台灣貢獻良多。」「高底起伏是正常的，莫忘初衷就能排除萬難。」「做自己，開心打球就好！」「這壓力太久了。為了奧運，新的開始是好事。」

▼戴資穎日本公開賽8強止步 。（圖／取自Badminton Photo）