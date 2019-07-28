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朝自己要的方向努力　戴資穎丟球后：相信一切是最美好安排

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▲戴資穎粉專發文。（圖／翻攝戴資穎粉專）

▲戴資穎粉專發文：相信這一切都是最美好安排。（圖／翻攝戴資穎粉專）

記者顏如玉／綜合報導

在本週世界羽聯（BWF）超級750賽的日本公開賽無緣挺進4強的戴資穎，接下來將閉關訓練到世錦賽才會再出賽，而她的寶座下週將被山口茜斷「后」路，對此戴資穎前一天先是在IG感謝球迷一路陪伴，今早也在粉專發文表示，「無論遇到什麼事，相信這一切都是最美好的安排，朝自己要的方向持續努力著。」

戴資穎累積球后週數長達137週，設立「戴資穎障礙」，不過本週在日本公開賽卻於8強不敵加拿大李文珊，而另一邊的山口茜則擊敗印度的辛度(P. V. Sindhu)晉級4強，後來也順利挺進決賽，將和同胞奧原希望爭冠，不管山口茜拿下冠亞軍，積分都將領先戴資穎重返世界球后。

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▲戴資穎IG文。（圖／翻攝自戴資穎IG）

▲戴資穎IG感謝球迷。（圖／翻攝自戴資穎IG）

儘管下週將會跌落寶座，但戴資穎仍不忘感謝球迷，前一天先是在IG上表示，即使自己狀況不佳，但球迷仍無時無刻陪伴著她，和她一同找問題，「謝謝你們所有人的陪伴和支持，還有我沒事～」

今戴資穎坐上飛機後也特別在粉專發文，顯然已經調整好心態，「無論遇到什麼事，相信這一切都是最美好的安排，朝自己要的方向持續努力著。」，球迷當然也不忘時時鼓勵這位親民的球后，希望她身體健康才是最重要的事。

戴資穎接下來將不會參賽下週的超級500賽泰國公開賽，閉關備戰直到8月19日開打的世錦賽，不過因為世界排名滑落，將不會以頭號種子出擊。

▲▼日本公開賽,戴資穎 。（圖／取自Badminton Photo）

▲戴資穎接下來要到世錦賽才會出賽。（圖／取自Badminton Photo）

關鍵字： 戴資穎世界球后山口茜
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