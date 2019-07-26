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累積幾周世界冠軍？　戴資穎萌問球迷：我都不知道，有誰知道

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▲▼日本公開賽戴資穎 。（圖／取自Badminton Photo）

▲戴資穎 。（圖／取自Badminton Photo）

體育中心／綜合報導

世界球后戴資穎25日在世界羽聯（BWF）超級750賽的日本公開賽，順利晉級8強，將要對上加拿大李文珊。不過戴資穎在16強賽事結束後在自己IG貼出益智節目的截圖，剛好在詢問戴資穎累積幾周世界冠軍的周數，「有誰知道？到底是幾周？」

戴資穎在日本公開賽首輪直落二美國華裔張蓓雯後，16強也直落二擊敗印尼19歲小將東宗（Gregoria Mariska TUNJUNG），稍早，晉級8強將對上目前世界排名14的加拿大李文珊。而本周世界球后周數進入137周，持續創下的戴資穎障礙，在日本公開賽則要上演保衛戰。

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不過戴資穎賽後在自己IG限時動態貼出一張截圖，內容是電視益智節目剛好問到：「世界羽聯最新紀錄戴資穎累積幾周世界冠軍的周數？」選項則有「124周、125周、126周。」看起來是重播節目，不過戴資穎寫道，「這個連我自己都不知道的答案，有誰知道？」

戴資穎還開放給粉絲及球迷回答，「到底是幾周？」和球迷的互動相當可愛，不過日前戴資穎曾提到自己不緊張球后寶座有一天換人，「可以輪流吧，主要還是維持。」而剛結束上周印尼公開賽，緊接著日本公開賽，也讓球迷紛紛留言，「只希望你一直健康開心的打球，不要受傷。」

▼戴資穎問球迷世界球后幾周了 。（圖／翻攝自戴資穎IG）

▲▼戴資穎問球迷世界球后幾周了 。（圖／翻攝自戴資穎IG）

關鍵字： 戴資穎世界球后
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