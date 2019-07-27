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戴資穎專心調整不打泰國站　山口茜將鎖定世錦賽頭號種子

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▲▼日本公開賽,戴資穎 。（圖／取自Badminton Photo）

▲戴資穎長達137周的球后寶座將退位 。（圖／取自Badminton Photo）

記者謝孟儒／綜合報導

世界球后戴資穎26日在世界羽聯（BWF）超級750賽的日本公開賽8強賽，未能闖進四強，下周世界球后寶座確定將由日本山口茜取代。戴資穎確定不參加下周開打的超級500賽泰國公開賽，加上8月19日登場的世錦賽將以下周排名為主，戴資穎將無緣成為頭號種子。

在日本站列為大會頭號種子的戴資穎，至少要進入四強才會增加積分，在8強賽1比2爆冷不敵加拿大李文珊，確定無緣四強。另一頭山口茜晉級4強後，戴資穎長達137周的球后寶座，也確定在下周被日本山口茜取代，即使如此戴資穎也已經創下女單在位最久球后的紀錄，並且進入10萬積分俱樂部。

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賽後戴資穎在臉書粉專寫道，「謝謝二位教練、防護員、體能訓練師，一起渡過兩週的比賽，雖然發揮的不是很理想，但我相信自己需要有能力去克服種種困難，加油謝謝大家兩個比賽的加油聲，不論你們在哪裡，我知道你們都與我同在。」粉絲也紛紛加油打氣。

戴資穎將不會參賽下周泰國公開賽，將閉關備戰8月19日開打的世錦賽，而泰國站的頭號種子為大陸陳雨菲、日本奧原希望第二種子、山口茜則是第三種子。不過下周公布的最新世界排名，將是世錦賽的種子球員排名依據，也就是說，戴資穎將無緣以頭號種子身份參與世錦賽，不過仍要力拼自己在世錦賽的生涯首冠。世錦賽抽籤結果將於8月5日揭曉。

▼山口茜 。（圖／CFP）

▲▼日本公開賽,山口茜 。（圖／CFP）

關鍵字： 戴資穎世界球后山口茜世錦賽
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