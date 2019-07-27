U12少壘賽黃瑜芊飆7K完封不滿足　中華一日兩戰連退秘魯

▲U12少壘賽，中華隊一日兩戰秘魯都勝。（圖／中華壘協提供，圖下同）



記者顏如玉／台南報導

首屆U12世界盃少壘錦標賽26日起在歸仁球場開打，中華首戰擊敗印尼後，27日一日兩戰都面對秘魯，先後以8比0、9比0奪勝，其中第二場靠著黃瑜芊4局飆7K完封勝，賽後她表示自己做得還不夠好，「我還有很多地方要學習。」

少壘賽本次首度舉辦，有中華、印尼、捷克及秘魯4隊參賽，每隊規定8男8女參賽，中華隊由選拔賽拿下冠軍的南投中正國小組隊，搭配法治等國小組成。

請繼續往下閱讀...

預賽採取循環賽，每隊分為主客場都會對戰兩次，27日碰上秘魯，中華上午首戰整場敲出7安，加上陳佳宜、林瑋琪聯手封鎖5局送出6K，以8比0先取1勝。

下午再度對上秘魯，中華派出黃瑜芊主投，僅用4局送出7K被敲1安，加上隊友打擊給力整場11安包括柯昊喆敲兩分砲，最終以9比0再取1勝，目前三連勝暫排第1。

▲U12少壘賽，中華隊投手黃瑜芊。（圖／中華壘協提供）



儘管投出亮眼表現，黃瑜芊卻不是很滿意，「我前面的狀態沒有很好，很多動作都分解掉了，所以3、4局有點亂掉，我覺得有很多需要學習。」，偶像是日本國寶上野由岐子的黃瑜芊透露自己當初會成為壘球選手是因為有「國手夢」，希望有一天能為國出征打亞運。

▲U12少壘賽，中華隊柯昊喆敲出兩分砲。（圖／中華壘協提供）