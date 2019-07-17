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世足資格賽／世足亞洲區會外賽南北韓同組　有望用足球再破冰

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▲南韓男足，7號為孫興民、16號為奇誠庸。(圖／達志影像／美聯社)

▲孫興慜有機會進軍北韓主場。(圖／達志影像／美聯社)

記者張克銘／綜合報導

本次2022卡達世界盃亞洲區會外賽抽籤，除了G組為東南亞內戰外，H組也上演韓戰，南北韓如此湊巧的抽在了一起，過往兩國交戰都會在第三地進行比賽，但隨著南韓總統文在寅政策上與北韓友好的情況下，也許本屆世界盃將會有另一次的破冰。

2010年南非世界盃，當時南北韓一起闖進世界盃決賽圈，不過當時會外賽兩國在會外賽第三輪以及十強賽都抽在同一小組，經常為了主場作戰這個問題互不相讓。

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互不相讓的結果，最後解決的方式為南韓主場依然在南韓主場首爾舉行，但北韓主場則是在中國上海的虹口足球場進行，而當時會外賽的4場較量中，南韓取得1勝3和的成績，但最後結局還是好的，兩韓一起進入世界盃的舞台。

▲▼東亞盃,朝鮮vs香港,朝鮮男足,朝鮮國家隊。（圖／記者謝孟儒攝）

▲朝鮮國家隊。（圖／記者謝孟儒攝）

本次2022卡達世界盃亞洲區會外賽抽籤，兩韓又再度抽在了一起，賽程上兩韓交戰分別是10月15日北韓主場，以及6月4日南韓主場，以目前的情況來看，隨著兩韓劍拔駑張的氣氛降低，南韓主場應該不成問題，而北韓也說不定在這份和平的氣氛下，南韓也有可能到北韓進行賽事。

事實上在北韓過往在第三地作戰的經驗相當豐富，上屆亞洲盃的會外賽，因馬來西亞發生金正男遭刺殺事件，因此馬來西亞與北韓的2場賽事都移至泰國舉行，而在2006年德國世界盃亞洲區會外賽，當時北韓與日本的緊張關係，北韓主場與日本的賽事也移至到泰國舉行。
 

關鍵字： 世足會外賽南韓北韓文在寅金正恩
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