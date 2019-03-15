日本岡山湯鄉來台移地訓練　教練讚台選手有潛力





▲中華女足與岡山湯鄉友誼賽。（圖／記者張克銘攝）

記者張克銘／新竹報導

本次岡山湯鄉來台進行移地訓練，並與中華女足進行2場友誼賽，都以5比1大勝，不過岡山湯鄉總教練亘崇詞表示：「台灣有滿多具潛力的選手，才能上甚至比日本球員還好。」

岡山湯鄉在新球季將要參加日本挑戰聯盟的賽事，為了備戰新球季，選擇台灣做為移地訓練，主要還是強隊、對抗性跟挑戰聯盟很像，加上環境、天氣等，這趟移地訓練是相當成功的。

請繼續往下閱讀...

▲岡山湯鄉木龍七瀨(白衣)。（圖／記者張克銘攝）

雖然與中華女足的2場比賽都是5比1大勝，不過總教練亘崇詞對台灣選手仍保有高評價，亘崇詞表示：「其實台灣有滿多具有潛力和成長性的選手，比起日本選手來說有更多的可能性。」

亘崇詞曾經在中國帶過廣州女足，他表示中國選手整體實力不差，有速度、身體強度強，台灣則是有創造力與想像力，加上身體條件比日本選手好，整體才能是比日本選手好的。

▲岡山湯鄉總教練亘崇詞。（圖／記者張克銘攝）

本次同樣來台的選手包括木龍七瀬，她曾經幫助日本國家隊出賽16場，有攻進3球的紀錄，她也表示，跟中國選手的直接比較起來，台灣選手連結性很強。

亘崇詞更說，岡山湯鄉是一個很會培養年輕選手的球隊，台灣選手就像是原石，希望能有更多選手一起來交流。

