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企業射箭聯賽元年登場　6隊拼冠更拼東京奧運金牌

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▲企業射箭聯賽。（圖／射箭協會提供）

▲企業射箭聯賽。（圖／射箭協會提供）

記者張克銘／台北報導

中華企業射箭聯賽元年3月30日隆重登場，將由甲山林企業、凱撒集團、寒舍集團、台中商銀及恒耀工業五支企業射箭隊，和青年隊箭手同場比準。期盼透過聯賽提供選手更多磨鍊機會，朝打造奧運金牌的目標邁進。

  在行政院體育署署長高俊雄見證下，中華企業射箭聯盟3月6日在喜來登飯店舉行的記者會中宣佈，比照2017世大運射箭賽規模的中華企業射箭聯賽元年開幕戰，將於2019年3月30日在國立體育大學射箭場展開，邀請國人踴躍到場觀戰。  重頭戲選秀共有48位選手投入選秀，包含2018雅加達亞運男團金牌組合魏均珩、湯智鈞、羅偉旻，以及2016里約奧運女團銅牌組合譚雅婷、林詩嘉、雷千瑩，最終男女狀元籤都分別由甲山林企業獲得，男隊選進了鄧宇成，女隊則是選進譚雅婷。

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▲企業射箭聯賽譚雅婷、鄧宇成。（圖／記者張克銘攝）

▲企業射箭聯賽譚雅婷(左)、鄧宇成(右)。（圖／記者張克銘攝）

  中華企業射箭聯賽元年共有六支隊伍，每隊各有八位選手，男、女各四位。除了甲山林企業、凱撒集團、寒舍集團、台中商銀及恒耀工業這五支企業射箭隊外，另在紮根前提下，再加一支青年隊，盼能為國家栽培更多射箭新秀。

 射箭是臺灣在奧運奪牌重點項目，中華企業射箭聯盟希望，射箭是臺灣在奧運奪牌重點項目，中華企業射箭聯盟希望，透過企業射箭聯賽，可以提供國內選手更多比賽機會，從中吸取經驗，在國際賽中發光發亮。

▲企業射箭聯賽譚雅婷、鄧宇成。（圖／記者張克銘攝）

▲企業射箭聯賽選秀會名單。（圖／記者張克銘攝）

考慮到要讓比賽更好看、刺激，並達到培養和訓練成效等因素下，中華企業射箭聯賽賽制，將不會拘泥於單一項目從頭比到尾的單調賽程，而是選用更全面的「五戰積分制」，射箭賽項目全練到，有助我國在亞奧運奪牌大計。

比賽距離採奧運模式70公尺，每位選手每場比賽僅能參加兩項比賽，第一點是女子個人賽，第二點男子個人賽，第三點為混雙賽，第四點進行女子三人賽，第五點為男子三人賽，年終時再以積分決定名次。
 

關鍵字： 企業射箭聯賽譚雅婷鄧宇成
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