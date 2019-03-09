運動雲

> >

三月2場友誼賽　中華男足主帥蘭卡斯特：每場都很艱難

ETtoday運動雲

▲中華男足總教練蘭卡斯特。（圖／記者張克銘攝）

▲中華男足總教練蘭卡斯特。（圖／記者張克銘攝）

記者張克銘／新北報導

3月中華男足將迎來2場友誼賽，分別是客場對抗緬甸，以及主場對決所羅門群島，總教練蘭卡斯特說：「在世界盃資格賽前，我們都希望能有許多艱難的比賽，因為這會讓我們變得更強。」

中華男足即將在19日客場挑戰緬甸，24日主場則是對決索羅門群島，就目前世界排名來看，中華男足排在124名，緬甸則是138名，所羅門群島則是143名。

請繼續往下閱讀...

中華男足曾在2013年3月4日對決過緬甸一次，當時雙方戰成1比1平手，當時幫助中華男足進球的李盟乾，如今已經是中華男足的助理教練。而索羅門群島曾在1999年對決過，當時雙方戰成2比2平手。

▲陳浩瑋。（圖／記者張克銘攝）

▲陳浩瑋(左)。（圖／記者張克銘攝）

蘭卡斯特表示：「在9月份世界盃資格賽前，每一場比賽都是幫助，緬甸會是場艱難的比賽，但這對中華男足是很好的試煉，如果每一場都是簡單的比賽，結果最後世界盃資格賽抽籤抽到日本，那對我們來說不是好事，如果我們準備很多艱難的比賽，我們會變得更強，所有的友誼賽都是為了9月前讓球隊準備好。」

至於上任後首戰迎來緬甸，蘭卡斯特表示，雖然日程有些趕，要飛緬甸、香港、台灣，雖然很艱辛，但我們都很興奮，我們會盡力去贏得更多比賽。

關鍵字： 中華男足蘭卡斯特
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

高市出60警臨檢酒店！ 爆乳妹補妝 顧客嗨到一半超尷尬

推薦閱讀

主帥蘭卡斯特：希望中華男足能成具危險性的球隊

高雄陽信女足新隊徽亮相　攜手ATHLETA踏上木蘭戰場

企業射箭聯賽沒成為選秀狀元　魏均珩：有大數據參考

射箭女將譚雅婷愛上打羽球　希望戴資穎能傳授她幾招

熱門新聞

全英賽／戴資穎三局連掃8分退山口茜　殺進決賽離三連霸差一場

林書豪打破三分荒砍14分　羅瑞大三元率暴龍23分血洗鵜鶘

全英賽／戴資穎頻送驚艷回擊再登BWF好球　網讚：這銷魂的反拍

大專棒聯／歐晉今年畢業挑戰中職　國體3人報選秀

林書豪獨自加練打出入暴龍最佳表現　9投6中砍2顆外線

林書豪在場上對手多拿22分　納斯：一臉不知所措

讀者回應

﻿

最新新聞

1夏普回神　24分、21籃板暢飲台啤

2金酒中止5連敗

3三月友誼賽　男足主帥：都很艱難

4蘭卡斯特：望男足成具危險性的球隊

5CBA／林志傑熄火　廣廈跌出前四

熱門新聞

1戴資穎三局退山口茜　殺進決賽

2林書豪破三分荒砍14分　暴龍血洗鵜鶘

3戴資穎再登BWF好球　網：這銷魂反拍

4歐晉畢業挑戰中職 國體3人報選秀

5林書豪獨自加練打出入暴龍最佳表現

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

桃猿拯救票房靠LamiGirls　猿：開發更多商品

味全龍總教練鎖定前龍將　人選都已經洽談

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

球鞋爆裂害詹皇接班人威廉森扭傷　Nike市值蒸發345億

《我們與惡的距離》主題曲！　 林宥嘉獻聲聽得我撕心肺裂

曬衣架的秘密！掛鉤、收納籃全包　4種「百變功能」讓你省錢又省空間

進口700萬賓士未掛牌路上跑 　落地4分鐘遭怪手砸成廢鐵

奶爸串通家人帶兒到台灣送驚喜　冒險搭機...老婆驚：你自己帶他？

19歲愛子撞拖板車慘死父不求償 只要司機行善...兒給「聖筊」應允
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366