三月2場友誼賽　中華男足主帥蘭卡斯特：每場都很艱難

▲中華男足總教練蘭卡斯特。（圖／記者張克銘攝）

記者張克銘／新北報導

3月中華男足將迎來2場友誼賽，分別是客場對抗緬甸，以及主場對決所羅門群島，總教練蘭卡斯特說：「在世界盃資格賽前，我們都希望能有許多艱難的比賽，因為這會讓我們變得更強。」

中華男足即將在19日客場挑戰緬甸，24日主場則是對決索羅門群島，就目前世界排名來看，中華男足排在124名，緬甸則是138名，所羅門群島則是143名。

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中華男足曾在2013年3月4日對決過緬甸一次，當時雙方戰成1比1平手，當時幫助中華男足進球的李盟乾，如今已經是中華男足的助理教練。而索羅門群島曾在1999年對決過，當時雙方戰成2比2平手。

▲陳浩瑋(左)。（圖／記者張克銘攝）

蘭卡斯特表示：「在9月份世界盃資格賽前，每一場比賽都是幫助，緬甸會是場艱難的比賽，但這對中華男足是很好的試煉，如果每一場都是簡單的比賽，結果最後世界盃資格賽抽籤抽到日本，那對我們來說不是好事，如果我們準備很多艱難的比賽，我們會變得更強，所有的友誼賽都是為了9月前讓球隊準備好。」

至於上任後首戰迎來緬甸，蘭卡斯特表示，雖然日程有些趕，要飛緬甸、香港、台灣，雖然很艱辛，但我們都很興奮，我們會盡力去贏得更多比賽。