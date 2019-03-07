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高雄陽信女足新隊徽亮相　攜手ATHLETA踏上木蘭戰場

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▲高雄陽信女足新隊徽。（圖／高雄陽信女足提供）

▲高雄陽信女足新隊徽。（圖／高雄陽信女足提供）

體育中心／綜合報導

今年木蘭聯賽將於四月份開打，參賽隊伍之一的高雄陽信女子足球隊於今日正式發佈全新隊徽，2019年為陽信第四度參戰木蘭聯賽，陽信定義為蛻變的一年，過去幾屆年輕的球員現已慢慢逐漸成熟，為了揮別過去稚嫩的球風，今年特地重新設計陽信隊徽，並將象徵打不倒的勇者之臺灣黑熊鑲嵌在隊徽上。

除了全新的隊徽，今年的陽信也與近年來在臺灣深耕足球的巴西足球品牌ATHLETA(阿仕利塔)簽訂贊助合約，臺灣ATHLETA將與高雄陽信成為合作夥伴，一起推出專屬陽信的全新戰袍，除了新球衣外也提供專業的足球裝備，與高雄陽信攜手踏上木蘭戰場，一起深耕基層足球運動。

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新隊徽上面分別為抬頭仰望陽光的黑熊及受陽光照射的青草地，陽信從木蘭聯賽第三屆開始參賽，此次第六屆木蘭聯賽，從當初的青春風暴慢慢蛻變為沈穩的陽信，期間球員的成長日趨成熟其態度亦廣受好評。隊徽裡在草地上抬頭仰望陽光的黑熊，象徵著陽信渴望夢想，享受在草地上盡情奔跑、永不放棄的精神，另一想要呈現的意義是我們已將過去比賽經驗轉成蛻化的養份。

在球場上，高雄陽信即將令人耳目一新，且過去幾年舉辦大受好評的小陽信足球節，今年更是會以全新型態推出與大家見面，除了小陽信足球節外，還有陽信明日之星足球賽，小陽信足球俱樂部，以及梯隊養成等等，這些都會是未來一年陽信的重要活動。

新的隊徽產生，除了象徵陽信是打不倒的戰士外，也期許往後的高雄陽信銀行女子足球隊能夠越來越好。有人問說這麼多年來陽信為甚麼要做這麼多，因為陽信從來就沒想過要放棄，我們只有想著怎麼越來越好，這幾年陽信打拼的成果眾人有目共睹，我們不僅希望外界肯定，更希望大家一起努力，一同為高雄、為臺灣足球貢獻心力。
 

關鍵字： 木蘭聯賽高雄陽信女足
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