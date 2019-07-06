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T2.LIGA全國四強總決賽　清華拿下總冠軍

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▲T2.LIGA全國總決賽。（圖／T2.LIGA提供）

▲T2.LIGA全國總決賽冠軍清華。（圖／T2.LIGA提供）

體育中心／綜合報導

第六屆台灣冠軍足球聯賽 T2.LIGA全國四強總決賽，已於6月29日、30日在台中逢甲大學進行決賽，由清華拿下這一季的總冠軍，SAVAGES、INTER TAIPEI FC，分居二、三。

2018-19賽季 台灣冠軍足球聯賽 T2.LIGA全國四強總決賽，日前在台中逢甲大學進行決賽，此次爭奪冠軍的四強隊伍，分別是北部賽區INTER TAIPEI FC、清華FC、中部賽區SAVAGES FC、南部賽區 100 PACERS取得資格，冠軍爭奪戰是由清華和SAVAGES角逐，雙方在正規時間僵持不下，以2比2打成平手，最終雙方PK 5:4，由清華拿下這一季的總冠軍，SAVAGES、INTER TAIPEI FC，分居二、三。

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▲T2.LIGA全國總決賽。（圖／T2.LIGA提供）

▲T2.LIGA全國總決賽。（圖／T2.LIGA提供）

本屆發生意外插曲，因上屆總冠軍100 PACERS未盡T2傳承盃保管義務及重大違反場地使用規定，大會招開緊急會議，因事關重大遂取消第三名決定賽資格，因而第四名從缺。

清華是本屆唯一一支打進四強賽的台灣球隊，陣中守門員 朱良毅(83) 在淘汰賽中連續撲下四球PK戰點球外，總冠軍賽中也是強力撲下關鍵PK戰點球，讓球隊取得總冠軍，功不可沒。

▲T2.LIGA全國總決賽。（圖／T2.LIGA提供）

▲T2.LIGA全國總決賽。（圖／T2.LIGA提供）

中華職業足球聯盟協會理事長吳山駿夫表示，除了感謝所有參賽隊伍對T2聯賽的認同，尤其北部綠茵之星、銀河、台北聯、福爾摩沙聯及南部百步蛇100 Pacers，都是從T2元年就支持我們到現在，而T2第六賽季成長到北部10隊、中部5隊、南部7隊，全台有22支球隊將近800名球員參與在T2聯賽裡，更有移工球隊的加入，讓聯賽的規模更具國際化。聯賽即將邁入第七個賽季，我們仍然不放棄職業足球的夢想，很多計劃默默的尋求支持和執行，最重要還是要感謝七千多名粉絲、企業、所有幫助過T2的朋友，您們的支持。

關鍵字： T2.LIGA
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