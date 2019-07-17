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台灣125名想進世界盃？　過往北韓曾創造奇蹟

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▲北韓男足。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓男足。（圖／達志影像／美聯社）

記者張克銘／綜合報導

2022世界盃會外賽抽籤，台灣籤運頗硬，與澳洲、約旦、科威特、尼泊爾同組，要闖進12強賽確實有難度，不過過往北韓曾在2010年世界盃會外賽曾以131名殺進世界盃決賽圈。

中華男足在2022世界盃會外賽抽籤的世界排名以6月為依據排在125名，要能踢進世界盃以整體實力來論難度相當高，但過往並非沒有例子，當時2010世界盃北韓就創造了奇蹟。

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當時2010年世界盃會外賽開踢前，北韓首場比賽為2007年10月21日對蒙古，此時的世界排名上北韓排在131名，比現今的中華男足還低，而北韓在首場兩回合與蒙古的較量中9比2大勝晉級到下一輪。

▲▼ 中華男足對上香港友誼賽 。（圖／香港足總提供）

▲中華男足籤運不佳。（圖／香港足總提供）

之後第三輪的比賽，北韓與南韓、約旦、土庫曼同組，憑藉著6場比賽下來未失1球，以小組第二晉級到十強賽，十強賽中北韓8場比賽下來拿下4勝3和2敗積分12分力壓沙烏地阿拉伯順利晉級世界盃。

綜觀當時北韓的晉級過程，第一他們有相當堅強的防守，第二進球效率極佳，當時鄭大世、洪映早都是北韓前鋒的主力，第三當時主帥金正勳戰略部署為客場全力求和，主場全力求勝，就靠著這三點把一支131名的北韓帶進了南非世界盃的舞台。

如今台灣抽籤結果出爐，但籤運不佳，台灣能否創造出像北韓2010年的奇蹟，除了考驗球員外，也考驗著總教練蘭卡斯特(Louis Lancaster)的智慧。
 

關鍵字： 世界盃中華男足北韓
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