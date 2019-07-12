去年交流感覺太棒　金澤薩維根連兩年派隊參與

▲金澤薩維根盃。（圖／東門城足球俱樂部提供）

記者張克銘／綜合報導

在台南足球教學頗有口碑的東門城足球俱樂部，連續兩年積極與日本J2金澤薩維根交流，7月23日到25日於台南市蕭壠足球場舉行2019金澤薩維根台日足球交流賽。

此項賽事在去年開始萌芽，去年的交流狀況頗佳，因此讓日本金澤薩維根交流今年決定又多來一隊伍，並會在台灣的選手家中做寄宿家庭的交流，為此賽事最特別之處。

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本次金澤薩維根派出兩隊，分別是金澤薩維根U12與金澤薩維根精英隊，而東門城將在8月2日出發到金澤，一起參與U10的交流賽，去年到達金澤時，金澤市的市長山野之義先生，也特別與東門城俱樂部會面，希望藉由足球，聯繫兩市間的友誼，未來能持續在足球上合作，最重要的是，將足球的快樂帶給更多孩子，並且在台灣足球職業化上提供建議。

▲金澤薩維根盃。（圖／東門城足球俱樂部提供）

過往台南地區俱樂部球隊不多，但在這5年間俱樂部火炬在台灣一棒接一棒，更燒向南台灣，東門城總教練曾柏翰就是畢業、當兵完後，回到台南試試看成立俱樂部，並培育自己台南本地的足球基層發展，也是為自己事業打拼。

本屆金澤薩維根台日足球交流賽，瓜瓜園贊助本賽事以及提供台南在地新化地瓜產品，給選手補充能量，以及台南在地企業，德鍵企業有限公司與腳的眼鏡愛心慈善會、樂土lotos ，一同支持台南基層足球發展。