運動雲

>

去年交流感覺太棒　金澤薩維根連兩年派隊參與

ETtoday運動雲

▲金澤薩維根盃。（圖／東門城足球俱樂部提供）

▲金澤薩維根盃。（圖／東門城足球俱樂部提供）

記者張克銘／綜合報導

在台南足球教學頗有口碑的東門城足球俱樂部，連續兩年積極與日本J2金澤薩維根交流，7月23日到25日於台南市蕭壠足球場舉行2019金澤薩維根台日足球交流賽。

此項賽事在去年開始萌芽，去年的交流狀況頗佳，因此讓日本金澤薩維根交流今年決定又多來一隊伍，並會在台灣的選手家中做寄宿家庭的交流，為此賽事最特別之處。

請繼續往下閱讀...

本次金澤薩維根派出兩隊，分別是金澤薩維根U12與金澤薩維根精英隊，而東門城將在8月2日出發到金澤，一起參與U10的交流賽，去年到達金澤時，金澤市的市長山野之義先生，也特別與東門城俱樂部會面，希望藉由足球，聯繫兩市間的友誼，未來能持續在足球上合作，最重要的是，將足球的快樂帶給更多孩子，並且在台灣足球職業化上提供建議。

▲金澤薩維根盃。（圖／東門城足球俱樂部提供）

▲金澤薩維根盃。（圖／東門城足球俱樂部提供）

過往台南地區俱樂部球隊不多，但在這5年間俱樂部火炬在台灣一棒接一棒，更燒向南台灣，東門城總教練曾柏翰就是畢業、當兵完後，回到台南試試看成立俱樂部，並培育自己台南本地的足球基層發展，也是為自己事業打拼。

本屆金澤薩維根台日足球交流賽，瓜瓜園贊助本賽事以及提供台南在地新化地瓜產品，給選手補充能量，以及台南在地企業，德鍵企業有限公司與腳的眼鏡愛心慈善會、樂土lotos ，一同支持台南基層足球發展。

關鍵字： 金澤薩維根金澤薩維根盃東門城足球俱樂部
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

25歲女恐懼求醫滿口牙結石 比牙齒還大顆...網友全嚇歪

推薦閱讀

T2.LIGA全國四強總決賽　清華拿下總冠軍

一同提升台足價值　ATHLETA與高雄陽信女足攜手挑戰

木蘭聯賽／作為挑戰者第三年　高雄陽信女足期望更進步

英超曼城、利物浦終局之戰　就看ELEVEN SPORTS

熱門新聞

火箭送出保羅與首輪籤換回衛少　與哈登組雙MVP連線

中職／雙響砲追趕張泰山289轟　林智勝：先把距離拉近

世大運／楊俊瀚200M突減速分組最後　魏泰陞差0.01秒都未進決賽

快訊／「愛國者飛彈」張皓評走了！浴室撞頭「家屬慟拔管」…徒弟心痛發文

中職／新洋投赫猛不知台灣溼熱　萊福力大呼：完蛋了

快訊／撞球好手張皓評浴室跌倒　顱內出血過世享年51歲

讀者回應

﻿

最新新聞

1柯瑞首談KD離隊　仍要打冠軍籃球

2韋德：和我換球衣的都轉隊

3羅力對瑞安　運彩看好富邦破隊史

4周琦完美彌補易建聯因傷未上空缺

5味全主場？吳志揚：歡迎各城市提OT

熱門新聞

1火箭送出保羅與首輪籤換回衛少

2追趕泰山289轟　林智勝：把距離拉近

3楊俊瀚200M23秒37、魏泰陞未能進決賽

4即／「愛國者飛彈」走了！家屬慟拔管…徒弟心痛發文

5赫猛不知台灣溼熱　萊福力：完蛋了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

川崎宗則亮相！味全公布夢幻教練團　2美職教練也來了

破紀錄！味全龍590＋20萬簽下狀元劉基鴻

【Far Away】蘭嶼：拼一個棒球奇蹟

陳重廷單場5分打點　統一9比1送給兄弟5連敗

味全龍重返職棒　 領隊與總教練3月底出爐

夥伴離世！無助奶貓趴路中央守護　他心疼問要養你？喵秒爬身上：要~

李榮浩求婚楊丞琳成功！！　臉貼臉「曬超大顆鑽戒」閃爆了

21萬重機被當白牌！沿路狂被追　賓士「獵殺式」逼停...騎士嚇壞

湯姆霍蘭德「花式」愛心放送！！　要求記者會關燈：狂用閃光拍我

超詭異阿嬤香皂、蛇牌爽身粉 網紅推9樣泰國藥妝店必買清單
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366