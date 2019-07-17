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世足資格賽／陳柏良前隊友卡希爾　把G組抽成東南亞內戰

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▲世足賽澳洲隊卡希爾（Tim Cahill）。（圖／達志影像／美聯社）

▲世足賽澳洲隊卡希爾（Tim Cahill）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張克銘／綜合報導

2022卡達世界盃亞洲區會外抽籤，特地請來澳洲傳奇，同時也是我國足球一哥陳柏良的前隊友卡希爾(Tim Cahill)來擔任抽籤嘉賓，不過除了把中華台北抽到相當艱難的小組外，還把G組變成東南亞國家的內戰。

卡希爾一共為澳洲國家隊出賽108場一共攻進50球，並在世界盃足球賽場上進球過的紀錄，而他曾在2016年效力杭州綠城，與陳柏良成為隊友，並還曾邀請陳柏良參與過他在中國的服裝發表會。

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本次抽籤的重責大任交到他手上，但他卻將自己國家澳洲與中華台北抽到了一起，對於中華台北而言此小組還與約旦、科威特、尼泊爾同組，是相當艱難的小組。

▲卡希爾自創品牌。(圖／翻攝陳柏良臉書)

▲卡希爾自創品牌與陳柏良合照。(圖／翻攝陳柏良臉書)

卡希爾的神手還沒停歇下來，G組更把東南亞球隊越南、泰國、馬來西亞、印尼抽在了同組，現場當時抽起越南的時候，全場的笑聲也說明了卡希爾神手的威力。

越南、泰國、印尼連續兩屆的世界盃亞洲區會外賽都在同一組，而值得一提的是印尼的總教練麥克邁尼米(Simon McMenemy)曾在2010年短暫執教菲律賓，並在2010年的龍騰盃帶領菲律賓1比1戰平中華台北，而此組也是名帥之間的對決，泰國請到2018年帶領日本闖進16強的西野朗擔任主帥，越南主帥則是近幾年帶領越南打出驚奇的韓籍教頭朴恒緖，阿聯酋總教練則是上屆先帶領沙烏地阿拉伯進到世界盃決賽圈，之後又帶領澳洲踢世界盃的范馬爾維克(Bert van Marwijk)擔任。
 

關鍵字： 陳柏良浙江綠城卡希爾世足賽抽籤
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