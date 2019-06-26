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台灣投打建功！張育成勝利打點　江少慶好投奪第5勝

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▲江少慶。（圖／截自Columbus Clippers官網）

▲江少慶。（圖／截自Columbus Clippers官網）

記者劉峻誠／綜合報導

印地安人3A哥倫布快艇（Columbus Clippers）26日（台灣時間）派出江少慶先發，面對老虎3A托利多泥母雞(Toledo Mud Hens)，江少慶6局失1分非自責分好投，加上張育成致勝安打，終場印地安人4比1擊敗老虎，江少慶拿下本季第5勝。

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此戰江少慶先發6局，用93球，僅被敲4支安打，有4次保送、5次三振，丟1分非自責分，拿下本季第5勝（5敗），防禦率從賽前的5.43降至4.99。張育成此戰擔任印地安人先發第2棒、指定打擊，4打數2安打，包括1支二壘安打，吞下1次三振，有2分打點，打擊率從賽前的1成89上升至2成05。

首局江少慶雖然被敲出二壘安打，並且投出保送，2出局時讓老虎攻佔二三壘，但靠著三振化解危機。1局下1出局時，張育成敲出中外野飛球遭接殺。

2局上江少慶用三振開場，但被敲出安打，2出局時捕手發生捕逸，江少慶又投出保送，但最終沒有失分。3、4兩局江少慶都讓老虎3上3下，合計投出3K。

▲張育成。（圖／Columbus Clippers官網）

▲張育成。（圖／Columbus Clippers官網）

5局上2出局後，印地安人三壘手艾瑞克（Eric Stamets）發生失誤，江少慶又被敲出二壘安打丟分，隨後江少慶投出保送、觸身球，讓老虎攻佔滿壘，但沒有再丟分數。5局下2出局一二壘有人，張育成敲出清壘的二壘安打，一棒幫助印地安人逆轉。

6局上印地安人內野再度發生失誤，2出局後江少慶投出保送，讓老虎攻佔得點圈，但沒有掉分。

關鍵字： 旅美球員江少慶張育成印地安人
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