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影／雷瑪西烏、法官背靠背！洋基連續28場開轟刷新紀錄

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▲▼洋基雷瑪西烏（DJ LeMahieu）（圖／達志影像／美聯社）

▲洋基雷瑪西烏。（圖／達志影像／美聯社）

記者劉峻誠／綜合報導

洋基在25日（台灣時間）靠著希克斯（Aaron Hicks）、史丹頓（Giancarlo Stanton）開轟贏球，追平2002年遊騎兵寫下的紀錄。不過這項紀錄對於洋基來說，似乎完全不算什麼，26日面對藍鳥，首局首打席雷瑪西烏（DJ LeMahieu）就開轟，寫下大聯盟新紀錄，隨後「法官」喬志（Aaron Judge）也開轟，洋基首局就靠著「背靠背」全壘打，以2比0領先藍鳥。

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此戰藍鳥派出35歲的理查（Clayton Richard）先發，首局面對雷瑪西烏，雖然先搶下2好球，但在2好2壞情況下，第6顆球被敲出左外野方向的全壘打。接著面對洋基2棒喬志，1好1壞下投出滑球，被喬志打出中右外野之間的全壘打，這2發全壘打不僅打破大聯盟連續場次全壘打紀錄，也讓洋基連續161場比賽都得分。


 

洋基在1941年達成團隊連續25場開轟歷史紀錄，之後有5支球隊追平此紀錄，其中2002年遊騎兵以連續27場改寫紀錄，相隔17年洋基打破這項紀錄。

關鍵字： 大聯盟洋基全壘打
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