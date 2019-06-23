中職／生涯初登板僅投2局　廖乙忠：沒拿出平常水準

▲廖乙忠 。（圖／中信兄弟提供）



記者劉峻誠／台中報導

中信兄弟投手廖乙忠23日先發，是他中職一軍生涯初登板，主投2局，被敲4支安打，有2次保送、1次三振，丟3分自責分，比賽因雨勢過大，2局打完暫停，兄弟2比3落後，保留至6月30日再戰。

★中職賽事直播看這裡！

請繼續往下閱讀...

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

●中職賽事直播看《播吧》

廖乙忠今年在二軍出賽12場，其中11場先發，拿下8勝2敗，防禦率1.48的成績，並有56次三振，目前是二軍勝投、防禦率、三振王。廖乙忠認為一二軍之間沒有太大差別，「學長是跟我說，失投球一軍打者不會放過，很容易會被打出去，但是二軍如果失投，可能打者會打不好，還有彌補空間。」

在生涯初登板這場比賽，廖乙忠感到相當興奮，不過可能因為太興奮，變化球表現不如預期，「除了指叉球外，都沒有到自己平常該有的水準。」

2局上廖乙忠保送陳品捷，並被陳凱倫、張正偉敲出安打，丟了本場第3分，投手教練佛斯特喊了暫停，廖乙忠說：「今天表現有好有壞，在投手教練喊暫停之後有比較好，希望以後可以不用暫停，自己就能拿出像是暫停後的表現。」

面對廖乙忠生涯首次在一軍先發的比賽，廖乙忠的家人也很期待，在日職的哥哥廖任磊也在個人社群上為他發文，廖乙忠說：「家人今天也有來，今年哥哥也在日職升上一軍，爸媽給我的鼓勵很簡單，就是要我加油，不要緊張，給我鼓勵。」