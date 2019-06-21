中職／謹慎面對富邦　李茲狂飆11K：我知道這場很重要

▲李茲。（圖／記者黃克翔攝）



記者劉峻誠／桃園報導

Lamigo桃猿21日靠著先發投手李茲7局無失分好投，終場以6比1擊敗富邦悍將，這是李茲來台以後最好的一場先發，他說：「我知道這場比賽對我們很重要，所以上場都很謹慎，盡量不要保送。」總教練洪一中認為，李茲目前越來越適應中職，「現在已經連4場勝投，一場比一場還要穩。」

★中職賽事直播看這裡！

請繼續往下閱讀...

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

●中職賽事直播看《播吧》

李茲21日面對上半季排名第2的富邦悍將，賽前雙方只有2場勝差，李茲主投7局，只被敲2支安打，沒有保送，送出11次三振，拿下本季第6勝，個人連續4場先發奪勝，賽後獲選為單場MVP。洪一中說：「李茲今天不僅有球速，控球也有。」

李茲認為自己狀況不錯，他說：「我知道這場比賽對我們來說很重要，對方也是派最好的投手應戰，所以我相當謹慎，希望盡力拉長投球局數。」

過去李茲先發保送過多，導致他用球數偏高，投球局數不長，也容易失分，但此戰沒有保送，還投出生涯新高的單場11Ｋ，李茲說：「賽前有去查過數據，知道過去失分通常都是保送後造成的，所以今天盡力調整，降低保送，即使在滿球數也都是投好球，寧願給對方打也不要保送。」

7局上2出局時，李茲在投手丘上跳了幾下，隨後防護員上場關心狀況，原本洪一中打算將他換下場，但李茲希望自己再試試，練投2球後續投，李茲說：「那時我前腳滑了一下，有稍微拉到，但剛剛經過治療，已經沒事了，下場先發沒有問題。」