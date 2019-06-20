中職／林立雙響砲、5打點　桃猿10比5兄弟奪5連勝

▲尼克斯。（圖／記者黃克翔攝）



記者劉峻誠／綜合報導

Lamigo桃猿20日在桃園主場迎戰中信兄弟，派出王牌投手尼克斯對上萊福力，桃猿靠著林立雙響砲，單場5打點，率隊10比5擊敗兄弟，取得5連勝，與富邦勝差拉開到2場。

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1局上王威晨敲出安打，岳東華靠野手選擇上壘，1出局陳子豪敲出安打，林智勝右外野飛球遭接殺，張志豪內野飛球遭捕手接殺。1局下柏納帝那三壘界外飛球遭接殺，林立開轟，幫助桃猿先馳得點，藍寅倫二壘滾地球遭刺殺，林泓育開轟，朱育賢、陳俊秀接連擊出安打，郭嚴文中外野飛球遭接殺。

▲▼林立、林泓育。（圖／記者李毓康、黃克翔攝）



2局上兄弟進攻，彭政閔游擊滾地球遭刺殺，陳文杰敲出安打，黃鈞聲吞下三振，陳文杰靠盜壘及失誤上三壘，王勝偉選到保送，王威晨二壘滾地球遭刺殺。2局下廖健富選到保送，余德龍敲出二壘安打，柏納帝那、林立吞下三振，藍寅倫一壘滾地球遭刺殺。

▲中信兄弟萊福力。（圖／記者季相儒攝）



3局上岳東華吞下三振，陳子豪中外野飛球遭接殺，林智勝右外野飛球遭接殺。3局下林泓育、朱育賢、陳俊秀選到保送，郭嚴文打出高飛犧牲打，1出局二三壘有人時廖健富二游間高彈跳，王勝偉傳一壘刺殺廖健富，三壘上朱育賢回到本壘得分，余德龍吞下三振。

▲中信兄弟詹子賢全壘打。（圖／記者季相儒攝）



4局上張志豪吞下三振，代打詹子賢開轟，是他本季第13轟，陳文杰二壘滾地球遭刺殺，黃鈞聲、王勝偉二壘安打，兄弟再攻1分，王威晨二壘滾地球遭刺殺。柏納帝那界外飛球遭三壘手接殺，林立游擊滾地球遭刺殺，藍寅倫敲出安打，也把萊福力打退場，吳哲源登板，林泓育游擊滾地球遭刺殺。

▲廖健富。（圖／記者黃克翔攝）



5局上岳東華左外野飛球遭接殺，陳子豪、林智勝吞下三振。5局下朱育賢吞下三振，陳俊秀、郭嚴文、廖健富敲出安打，桃猿又拿1分，余德龍再敲安打攻下1分，兄弟換上彭識穎，代打陳晨威選到保送，林立滿壘開轟，藍寅倫觸身球保送，林泓育靠野手選擇上壘，朱育賢游擊滾地球出局。

▲中信兄弟張志豪。（圖／記者季相儒攝）



6局上張志豪開轟，詹子賢敲出安打，陳文杰靠野手選擇上壘，黃鈞聲敲出安打，王勝偉選到保送，王威晨高飛犧牲打，兄弟追加1分，岳東華安打，兄弟形成滿壘，陳子豪保送擠回1分，桃猿換上朱俊祥登板，林智勝左外野飛球遭接殺。6局下兄弟換上官大元登板，陳俊秀安打，郭嚴文遭到三振，廖健富擊出雙殺打。

7局上桃猿換王躍霖登板，張志豪選到保送，詹子賢吞下三振，陳文杰敲出安打，代打周思齊敲出雙殺。7局下兄弟鄭凱文登板，余德龍右外野飛球遭接殺，陳晨威一壘滾地球遭刺殺，林立吞下三振。

8局上桃猿換黃子鵬登板，王勝偉吞下三振，王威晨游擊滾地球遭刺殺，岳東華敲出二壘安打，陳子豪二壘滾地球遭刺殺。8局下兄弟換謝榮豪登板，藍寅倫二壘滾地球遭刺殺，林泓育敲出安打，但在二壘前遭刺殺，朱育賢二壘安打，陳俊秀界外飛球遭二壘手接殺。

9局上林柏佑登板，林智勝三壘滾地球遭刺殺，張志豪游擊飛球遭接殺，詹子賢敲出安打，陳文杰二壘滾地球遭刺殺。