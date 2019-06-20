運動雲

>

張育成傷癒復出第2戰就開轟　江少慶5局好投只讓1人上壘

ETtoday運動雲

▲張育成。（圖／截自張育成臉書粉絲團）

▲張育成。（圖／截自張育成臉書粉絲團）

記者劉峻誠／綜合報導

印地安人3A哥倫布快艇（Columbus Clippers）20日（台灣時間）與雙城3A羅徹斯特紅翼（Rochester Red Wings）交手，傷癒復出的張育成開轟，江少慶5局好投只失1分，比賽打到5局下因雨暫停，最終雙方以1比1，和局收場。

 ★中職賽事直播看這裡！

請繼續往下閱讀...

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

●中職賽事直播看《播吧》

此戰張育成擔任印地安人先發第2棒、二壘手，2打數敲出1轟，有1分打點，吞下1次三振，打擊率從賽前的1成61上升至1成72。4月底受傷的張育成昨日復出，連續2戰都有安打，此戰更是在1局下，首打席就開轟，幫助印地安人取得1比0領先。

▲江少慶。（圖／截自Columbus Clippers官網）

▲江少慶。（圖／截自Columbus Clippers官網）

江少慶主投5局，僅被敲1支安打，是1發全壘打，丟1分自責分，送出5次三振，防禦率從賽前5.71降至5.43。

1局上江少慶讓雙城3上3下，1局下張育成開轟，印地安人1比0領先。2局上雙城4棒魯克（Brent Rooker）開轟，追平比數，但江少慶連抓3個出局數，沒再失分。

3局上江少慶飆出2次三振，讓雙城3上3下，3局下2出局一壘有人，張育成吞下三振。4局上江少慶再投出2次三振，讓雙城3上3下，5局上也讓雙城3上3下，此戰江紹慶僅讓魯克敲轟，沒有其他打者上壘。

關鍵字： 旅美球員江少慶張育成印地安人
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

只是勸她「對人好一點」 74歲翁被惡女冷血推下公車身亡

推薦閱讀

中職／單場被敲3支內野安打　陳連宏：伍鐸只有1個失投

中職／林哲瑄三壘遭觸殺沒挑戰　陳連宏：如果safe是我失誤

中職／放寬好球帶！林哲瑄滿壘清壘再見安：只想打強勁

中職／兄弟黃恩賜通過期末考！廖乙忠23日洲際主場先發

熱門新聞

中職／林哲瑄再見安打擊中球僮手套　兄弟抗議裁判認定活球

體操亞錦賽／李智凱奪首面全能金牌　男團幹掉南韓摘銅

日職／中田翔沒先發　王柏融生涯首扛4棒

中職／彭政閔拚2000安背傷　洪一中：用腳打都有

中職／改披味全球衣？林瑋恩重心放富邦：順其自然

馬查多傻眼三分砲變「一壘安」　霍斯莫慢跑害到隊友

讀者回應

﻿

最新新聞

1林立雙響砲、5打點　桃猿10比5兄弟

2轉味全？林瑋恩重心放富邦：順其自然

3航源遠征北韓地獄碰罷工回不來

4林立雙響砲首支滿貫砲　打擊率高達4成　

5擦棒球不是好球　萊福力抗議未獲採納

熱門新聞

1林哲瑄再見安擊中球僮手套　兄弟抗議無效

2體操亞錦賽李智凱全能金牌

3中田翔沒先發　王柏融生涯首4棒

4恰恰拚2000安背傷　洪總：用腳打都有

5轉味全？林瑋恩重心放富邦：順其自然

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

再見安打！林哲瑄擊出車布邊再見安打，助富邦拿下重要一勝 | 06_19 兄弟 vs 富邦 九局下

楊岱均勇敢面對腦瘤手術 戰友：等你再次回到球場

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

加油!!楊岱均

林哲瑄再見清壘二壘安打　富邦8比7氣走兄弟

國三生當面說「你選總統很可笑」　韓國瑜讚：勇敢表達自己非常棒

短裙女搭小黃...下秒遭「開門怒譙」 被搶客運將：臭女人！她嚇縮車角

怒飆霸凌兒「你的道歉就是個屁」！ 父母衝世新罵：憑什麼沾家人的光

信質疑小S...當場爆哭　激動：除了主持，你做到了多少

林采緹心碎談婚姻進度　自曝：一切都是為了小孩
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366