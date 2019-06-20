張育成傷癒復出第2戰就開轟　江少慶5局好投只讓1人上壘

▲張育成。（圖／截自張育成臉書粉絲團）



記者劉峻誠／綜合報導

印地安人3A哥倫布快艇（Columbus Clippers）20日（台灣時間）與雙城3A羅徹斯特紅翼（Rochester Red Wings）交手，傷癒復出的張育成開轟，江少慶5局好投只失1分，比賽打到5局下因雨暫停，最終雙方以1比1，和局收場。

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此戰張育成擔任印地安人先發第2棒、二壘手，2打數敲出1轟，有1分打點，吞下1次三振，打擊率從賽前的1成61上升至1成72。4月底受傷的張育成昨日復出，連續2戰都有安打，此戰更是在1局下，首打席就開轟，幫助印地安人取得1比0領先。

▲江少慶。（圖／截自Columbus Clippers官網）



江少慶主投5局，僅被敲1支安打，是1發全壘打，丟1分自責分，送出5次三振，防禦率從賽前5.71降至5.43。

1局上江少慶讓雙城3上3下，1局下張育成開轟，印地安人1比0領先。2局上雙城4棒魯克（Brent Rooker）開轟，追平比數，但江少慶連抓3個出局數，沒再失分。

3局上江少慶飆出2次三振，讓雙城3上3下，3局下2出局一壘有人，張育成吞下三振。4局上江少慶再投出2次三振，讓雙城3上3下，5局上也讓雙城3上3下，此戰江紹慶僅讓魯克敲轟，沒有其他打者上壘。