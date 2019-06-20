謝榮瑤牽線！頂新女棒奪冠　獲得亞洲盃代表權

▲頂新接棒未來女子棒球隊奪冠，黃煚隆、張泰山到場。（圖／頂新集團提供）



體育中心／綜合報導

「108年全國女子棒球錦標賽」於台北新生公園棒球場開打，自6月15日10支參賽隊伍開打至今，經過六天的比賽，於今日(20日)進行冠亞軍賽，最終頂新和德接棒未來女子棒球隊以8比5擊敗浤量獲得冠軍，並以四連勝佳績取得第二屆亞洲盃女子棒球錦標賽代表權，11月將代表台灣遠征出賽。

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這場比賽雙方勢均力敵，一局上浤量先馳得點拿下兩分，頂新和德接棒未來一局下半還以顏色，靠著接連安打上壘，再由旅日好手曾琪揮出二壘安打追平比數後超前，並以6:2領先至第四局，四局上浤量靠著暴投及連續安打追成6:4，四局下同樣由旅日好手謝鈺瀅揮出三壘安打再下兩分，領先擴大至8:4，最終在後援投手順利關門下，頂新和德接棒未來以8:5拿下勝利，並取得亞洲盃女子棒球錦標賽代表權。

▲頂新接棒未來女子棒球隊奪冠，師母謝榮瑤。（圖／頂新集團提供）



頂新和德文教基金會接棒未來棒球公益計畫為了給予球隊更多的支持，特別於賽前邀請味全龍隊教練黃煚隆、張泰山現身鼓勵。黃煚隆說：「台灣女子棒球的表現有目共睹，這次更有旅日好手謝鈺瀅和曾淇的帶領，相信接下來的亞洲盃也一定能獲取佳績，為台灣爭光！」賽前斗哥也以過來人的身分提點，「說要放輕鬆是騙人的！上了場就是把每一個Play盡量做好，這樣就算是完成任務。」



味全龍教練張泰山則表示：「創辦人魏應充長期推動『接棒未來』棒球公益計畫，照顧台灣基層棒球的發展，很高興創辦人願意支持師母贊助女子棒球。女子棒球的拼勁與態度不輸給職業球員，表現令人印象深刻！」希望未來大家也能多多關注女子棒球的發展。



頂新和德接棒未來女子棒球隊隊長黃巧芸說：「一直到比賽前球隊經費都還沒有著落，非常感謝師母的協助及魏應充創辦人的幫忙，球隊才能夠順利地出賽，球員都非常珍惜，也在這次的比賽中全力以赴，最後在各方的努力下拿下冠軍！希望在接下來的亞洲盃也能夠更上一層樓！」

▲頂新接棒未來女子棒球隊奪冠，師母謝榮瑤。（圖／頂新集團提供）



頂新和德文教基金會在師母謝榮瑤女士的牽線下，於今年贊助女子棒球，「創辦人魏應充先生得知女子棒球在國際上有非常好的競爭力，卻在國內沒有受到太多的重視，因此一聽到有需求，馬上就決定支持這群為國爭光的球員。」師母說。本次由頂新和德接棒未來計畫贊助球隊比賽經費與球衣、球具的製作，讓球員們得以專心練球，更不負眾望的拿下本次錦標賽的總冠軍。

【頂新和德文教基金會_接棒未來棒球公益計畫】

頂新和德文教基金會長期關注台灣棒球教育發展，自2017年起推動接棒未來棒球公益計畫，先後認養了彰化及台中共21所學校，贊助球衣、球具設備和基礎棒球教育訓練。自2018年以來推出「追夢工程計畫」幫助有夢想的球員赴日打球。2019年更進一步贊助女子棒球隊比賽及球衣球具經費。

未來接棒未來棒球公益計畫在創辦人魏應充先生的叮囑下，也會透過更多的實地走訪，來發覺並解決基層問題，期待能以持續不斷的努力來照顧更多基層需要幫助的球員，也讓我們看見更多台灣棒球未來的希望！