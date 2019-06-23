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中職／雨神田壘再闖洲際為兄弟開球　挖地瓜覺得漏氣

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▲田壘、陳孝榮開球，王鴻程蹲捕 。（圖／中信兄弟提供）

▲田壘開球 。（圖／中信兄弟提供）

記者劉峻誠／台中報導

中信兄弟原本在5月19日舉辦「戀與女孩」主題日，邀請寶島夢想家籃球隊的田壘、陳孝榮，但該場比賽因雨延至6月23日，田壘23日說：「那天原本滿心期待，還特地提早來到台中，真的很可惜。」23日全台有雨，田壘前一天還一直問天氣狀況，希望能順利完成開球任務。

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首度擔任開球嘉賓，田壘表示，投手丘與本壘板距離看起來很遠，原本想要用力丟，但看到陳孝榮站上打擊區就不敢了，指導他投球的兄弟球員也告訴他，正常丟就好，沒想到竟然投出提前落地的球，讓他感到有點漏氣，「早知道就用力丟了。」

▲田壘、陳孝榮開球，王鴻程蹲捕 。（圖／中信兄弟提供）

▲田壘、陳孝榮開球，王鴻程蹲捕 。（圖／中信兄弟提供）

不過擔任開球打者的陳孝榮不怕被田壘丟到，反而怕揮到球，他笑說：「我比較怕揮到球，開球前他們有告訴我，開球不能打中球，所以我對自己今天表現很滿意。」

田壘表示，自己小學時跟著朋友到現場看過棒球比賽，也會跟朋友玩傳接球，大學時在體育課也打過壘球，不過接觸籃球之後就沒有再接觸棒球。

寶島夢想家在2018–19賽季網羅田壘等人加入，也順利闖進季後賽，但田壘對自己表現不滿意，現在積極備戰新球季，希望把缺失補足。

關鍵字： 中信兄弟中華職棒寶島夢想家田壘開球陳孝榮
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