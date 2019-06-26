古巴重砲找不回昔日砲火！王建民前隊友遭洋基DFA

▲莫拉萊斯遭洋基DFA。（圖／達志影像／美聯社）

記者劉峻誠／綜合報導

36歲的古巴老將莫拉萊斯（Kendrys Morales）2015年時是皇家隊冠軍班底，也跟王建民在2016年當過隊友，過去4年都有超過20轟的成績，但今年火力退化，先是遭到運動家DFA（指定讓渡），5月中加入洋基，現在又被洋基指定讓渡。

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去年有21轟的莫拉萊斯，今年球季開打前被交易至運動家，在運動家出賽34場，留下1轟、7打點，0.204/0.310/0.259的打擊三圍，5月13日遭到運動家指定讓渡，隔天加入洋基。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）欣賞莫拉萊斯左右開弓能力，且看好他在下半球季恢復身手，但莫拉萊斯來到洋基仍舊沒有發揮昔日砲火，出賽19場，62打數只敲出11支安打、5分打點、1轟，0.177/0.320/0.242的打擊三圍，26日賽前遭到洋基指定讓渡，未來10天莫拉萊斯只有下放小聯盟、交易、被洋基釋出3條路可走。Stephen Tarpley

在莫拉萊斯遭到DFA後，洋基從3A拉上投手塔普利（ Stephen Tarpley）到大聯盟，今年塔普利在大聯盟出賽8場，都是後援出賽，投6.1局，防禦率8.53。在3A有14場出賽，其中1場先發，投了25.2局，拿下4勝0敗2救援，防禦率1.75。