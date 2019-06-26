運動雲

>

古巴重砲找不回昔日砲火！王建民前隊友遭洋基DFA

ETtoday運動雲

▲昔日皇家冠軍班底、左右開弓強打莫拉萊斯（Kendrys Morales）遭洋基DFA。（圖／達志影像／美聯社）

▲莫拉萊斯遭洋基DFA。（圖／達志影像／美聯社）

記者劉峻誠／綜合報導

36歲的古巴老將莫拉萊斯（Kendrys Morales）2015年時是皇家隊冠軍班底，也跟王建民在2016年當過隊友，過去4年都有超過20轟的成績，但今年火力退化，先是遭到運動家DFA（指定讓渡），5月中加入洋基，現在又被洋基指定讓渡。

 ★中職賽事直播看這裡！

請繼續往下閱讀...

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

●中職賽事直播看《播吧》

去年有21轟的莫拉萊斯，今年球季開打前被交易至運動家，在運動家出賽34場，留下1轟、7打點，0.204/0.310/0.259的打擊三圍，5月13日遭到運動家指定讓渡，隔天加入洋基。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）欣賞莫拉萊斯左右開弓能力，且看好他在下半球季恢復身手，但莫拉萊斯來到洋基仍舊沒有發揮昔日砲火，出賽19場，62打數只敲出11支安打、5分打點、1轟，0.177/0.320/0.242的打擊三圍，26日賽前遭到洋基指定讓渡，未來10天莫拉萊斯只有下放小聯盟、交易、被洋基釋出3條路可走。Stephen Tarpley

在莫拉萊斯遭到DFA後，洋基從3A拉上投手塔普利（ Stephen Tarpley）到大聯盟，今年塔普利在大聯盟出賽8場，都是後援出賽，投6.1局，防禦率8.53。在3A有14場出賽，其中1場先發，投了25.2局，拿下4勝0敗2救援，防禦率1.75。

關鍵字： 大聯盟洋基古巴
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

勇氣+9騎士載熱褲妹秀操作 跨雙黃線超警車下秒直接GG...

推薦閱讀

中職／透過聖經的力量沈澱　范玉禹解決心理弱點

中職／生涯初登板僅投2局　廖乙忠：沒拿出平常水準

中職／雨神田壘再闖洲際為兄弟開球　挖地瓜覺得漏氣

中職／18歲江坤宇升一軍　洲際主場亮相很亢奮

熱門新聞

中職／桃猿連5季封王！　休息室坐等富邦賽果

中職／味全龍趕走韓國球隊　領隊：用得好就一直租下去

中職／桃猿連5季封王　洪一中跳舞慶祝

中職／「全隊只有他能safe」陳晨威8局跑壘成封王關鍵

古巴重砲找不回昔日砲火！王建民前隊友遭洋基DFA

中職／少了王柏融還是很強　桃猿：總是有人跳出來

讀者回應

﻿

最新新聞

1洋基連續28場開轟刷新紀錄

2找不回火力！王建民前隊友遭洋基DFA

3伊斯特本網賽　詹家姐妹叩關8強

4伊斯特本網賽　謝淑薇遭橫掃出局

5航源為台足職業努力　青訓接軌朝專屬品牌

熱門新聞

1桃猿連5季封王！　休息室坐等富邦賽果

2味全趕走韓國隊　領隊：用得好一直租

3桃猿連5季封王　洪一中秀舞技

4桃猿能封王　陳晨威快腿是關鍵

5找不回火力！王建民前隊友遭洋基DFA

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

富邦提出電視輔助判決挑戰失敗，形成滿壘局面 | 06_23 富邦 vs 兄弟 二局下

再見安打！林哲瑄擊出車布邊再見安打，助富邦拿下重要一勝 | 06_19 兄弟 vs 富邦 九局下

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

中職本週五大好球6/18~6/23

陳品捷淡淡的哀傷，自打球不偏不倚大球碰小球 | 06_25 富邦 vs 兄弟 六局上

「大小姐」吳兆絃參加選秀　華晨宇大批「沒靈魂」...她崩潰哭了！

爽一夏！生蠔丟進啤酒乎乾　泰式日式鍋、現烤焗烤任你吃

吳宗憲：藝能界的事都雞婆一下　「講的就是真的，否則就不講」

暖心司機載客突遇火燒車　爬橋墩冒險救火：我盡力了

最暖父親節！玩偶暗藏懷孕驚喜 壯漢爸緊抱痛哭：最棒禮物
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366