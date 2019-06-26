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國民牛棚太爛！現役最老投手　42歲朗尼急升大聯盟

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▲▼國民朗尼 Fernando Rodney 。（圖／達志影像／美聯社）

▲朗尼。（圖／達志影像／美聯社）

記者劉峻誠／綜合報導

42歲的投手朗尼（Fernando Rodney）今年表現不佳，遭到運動家釋出，也讓台灣投手王維中獲得升上大聯盟機會。6月初，朗尼與國民簽下小聯盟合約，25日獲得升上大聯盟機會。

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朗尼去年出賽68場，投了64.1局，拿下4勝3敗7中繼25救援成功，防禦率僅3.36，優異的表現也讓運動家決定執行選擇權，並給出年薪525萬美元的合約。不過朗尼沒有因為獲得好的合約而繳出好表現，出賽17場，僅投14.1局，狂失15分，吞下2敗，防禦率高達9.42，也因此遭到指定轉讓，而3A的王維中升上大聯盟。

5月底朗尼遭到運動家釋出，6月初與國民簽下小聯盟合約。今年朗尼在3A出賽9場，投8局，有1次中繼成功，但吞下2敗，防禦率4.50，這是他自從2011年後，首度在小聯盟出賽。

國民本季團隊打擊率僅是稍微高於平均的.254，而牛棚防禦率則是6.32，在釋出防禦率高達22.74的終結者羅森索爾（Trevor Rosenthal）後，國民的牛棚急需有人救火，因此選擇將朗尼放進25人名單，朗尼也成為大聯盟現役最老投手。

國民26日（台灣時間）靠著王牌投手薛茲爾（Max Scherzer）8局好投封鎖馬林魚，9局時朗尼登板，投1局無失分。朗尼重回大聯盟之路有了好的開始。

關鍵字： 大聯盟國民
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