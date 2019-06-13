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中職／尼克斯對決羅力　13日運彩看好桃猿勝富邦

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▲▼Lamigo桃猿投手尼克斯。（圖／記者林敬旻攝）

▲Lamigo桃猿投手尼克斯。（圖／記者林敬旻攝）

體育中心／綜合報導

富邦悍將13日面對Lamigo桃猿，派出王牌投手羅力對戰尼克斯，目前富邦與桃猿僅0.5場勝差，13日運彩開盤，看好桃猿奪勝。

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上半季4隊戰績緊咬，第4名的統一與首位的桃猿只有3場勝差，目前桃猿25勝22敗1和，勝率5成32，排名第1，富邦25勝23敗1和，勝率5成21，與桃猿僅0.5場勝差。

羅力本季9場先發，其中7場優質先發，拿下5勝3敗，防禦率2.20。面對桃猿4場，拿下1勝2敗，對戰防禦率3.97。羅力面對桃猿打線，被打擊率2成97，面對右打2成90，面對左打3成。朱育賢、藍寅倫、林泓育、林立本季都曾從羅力手中開轟。

尼克斯本季11場先發，有9場優質先發，其中1場完封勝，拿下6勝3敗，防禦率2.47。面對富邦2場都鐸勝，對戰防禦率2.77。尼克斯面對富邦被打擊率3成，面對右打3成33，面對左打2成61。張正偉、胡金龍、林宥穎面對尼克斯都有超過5成打擊率。

12日運彩開盤，共有讓分、不讓分、大小總分、單雙數4種玩法。讓分方面開出桃猿讓1.5分，賠率2.15，富邦受讓1.5分，賠率1.45，大小總分開8.5分，大分賠率1.85，小分賠率1.65，不讓分方面富邦賠率1.75，桃猿不讓分賠率1.75，單數賠率1.50，雙數賠率2.05。

關鍵字： 富邦悍將中華職棒Lamigo桃猿運彩
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