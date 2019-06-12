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中職／18場狂敲10轟　林益全：多看老帥哥

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▲▼中華職棒統一獅對富邦悍將-林益全。（圖／記者黃克翔攝）

▲林益全。（圖／記者黃克翔攝）

記者劉峻誠／新北報導

富邦悍將林益全5月中起手感加溫，從5月15日至6月9日間，18場比賽敲出10轟、26分打點，都是全聯盟最高，目前13轟排名聯盟第2，僅次於朱育賢。近期能有這樣的表現，林益全表示，關鍵是林仲秋。

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去年林益全開始嘗試重訓，但成效不佳。今年季初林益全也沒打好，心裡想著「啊！又跟去年一樣了」，當他想找人協助時，腦中第一個浮現的人就是林仲秋。

林益全2008年在興農代訓時，林仲秋正好是球隊打擊教練，但林仲秋離開職棒後，兩人聯繫機會減少，沒想到現在的體能教練林弘偉剛好是林仲秋的兒子，也讓兩人又有密切聯繫，林益全說：「秋哥跟我說，他一直很希望能夠帶我。」

▲▼ 職棒傳奇球星OB賽-林仲秋。（圖／記者黃克翔攝）

▲林仲秋。（圖／記者黃克翔攝）

林益全透露，這次去找秋哥，主要是聽他的經驗分享，也會討論打擊既腳，他也要我跟他過去一樣，設下「每5場1發全壘打目標」，林益全說：「一開始覺得很難，也沒有太把這件事看很重，這幾場比賽都只是想把球打確實，現在球越來越強勁，全壘打也開始出現，比賽會比較精彩，也算是對自己的一種肯定。」

「大家知道秋哥是以全壘打聞名，但我不是」林益全認為，自己不是全壘打型打者，過去都是設定每場2、3支安打為目標，但林仲秋告訴他，若是這個年紀能多點長打，價值會很不一樣。

雖然林仲秋有教給林益全壹些技術層面的東西，但林益全表示，希望等年底成績出來後再分享，他笑說：「現在每次去找秋哥，他都會告訴我，多去看他這個老帥哥，全壘打就會出來了。」現在林益全跟林仲秋就像好友般，每天都會傳訊息分享近況，也會聊聊心事。
 

關鍵字： 富邦悍將中華職棒林益全林仲秋
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