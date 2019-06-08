影／陽岱鋼開轟！單場4支4白搭　巨人守護神砸鍋輸球

▲陽岱鋼。（圖／記者季相儒攝）



記者劉峻誠／綜合報導

讀賣巨人陽岱鋼8日先發，擔任7棒、右外野手，首打席就開轟，4打數4安打，但巨人牛棚在9局崩盤，終場5比6輸給羅德。

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陽岱鋼6月4日先發開轟，但5日沒獲得上場機會，6日代打敲安打。7日先發4打數1安打，跑回1分，8日再獲得先發機會，巨人派出山口俊對上羅德土肥星也。陽岱鋼4打數4安打，有1分打點，本季全壘打累積4發，打擊率從賽前的2成78上升至3成07。

1局下若林晃弘、丸佳浩都有安打，但巨人沒攻下分數。2局下1出局後，陽岱鋼敲出全壘打，幫助巨人先馳得點。

4局上羅德靠著鈴木大地陽春砲追平，4局下1出局陽岱安敲出左外野安打，小林誠司也補上安打，投手山口俊觸擊失敗，三壘上的陽岱鋼離壘過遠，但靠著靈敏的跑壘，成功回到三壘，但若林晃弘遭到三振，巨人沒有得分。

5局上柿沼友哉安打，1出局後荻野貴司安打，2出局一三壘有人時清田育宏安打，幫助羅德超前。不過5局下巨人坂本勇人開轟，雙方再度戰成平手。

6局下巨人洋砲維倫紐瓦(Christian Villanueva)安打，陽岱鋼也補上本場第3支安打，小林誠司觸擊推進跑者，亀井善行靠野手選擇上壘，且維倫紐瓦也回到本壘，巨人超前比數。8局下維倫紐瓦、陽岱鋼接連安打，小林誠司觸擊失敗，維倫紐瓦遭到觸殺，増田大輝敲雙殺，巨人錯失得分機會。

9局上巨人換上防禦0.64的守護神中川皓太，被岡大海敲出二壘安打，荻野貴司觸擊推進跑者，鈴木大地安打，幫助羅德追平比數，2出局後香月一也敲出安打，巨人換上田原誠次登板，被中村奨吾連續安打幫助羅德超前，菅野剛士再補上二壘安打，羅德攻下2分。

9局下巨人追分，重信慎之介選到保送，2出局後岡本和真開轟，將比數追到1分差。代打的葛雷諾（Alex Guerrero）無法建功，巨人5比6輸球。